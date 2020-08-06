Ayasofya ve dinin kötüye kullanılması

Dünya genelinde sadece üç laik ülke var: Fransa, Türkiye ve Meksika. 1924 yılında Meksika'da devrim yıllarının sona ermesiyle Meksikalılar daha bir sene önce laik hale gelen Türkiye'yi izlemeye başladı. İster Katolik olsun ister Sünni, ister eski ister yeni dünya düzeninde olsun, dinle devletin birbirinden ayrılması o dönem yeni bir ivme kazanmıştı. Fransız Devrimi’nin toprağında filizlenen laiklik fikri, tüm imtiyazları, zenginlikleri ve makamlarıyla din adamlarını idam sehpasına götürmüştü. Yaşanan bu değişim süreci ne Meksika’da ne de Türkiye’de çatışmasız geçti. Yüzyıllar boyunca insanlığın yaşam çarkını döndüren din temelli sistem tabi ki bir emirle durdurulamayacaktı. Türkiye’de de laik Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana Atatürk’ün reformlarını geriye almayı amaçlayan bir çok girişim oldu. Atatürk reformlarından uzaklaşma Katolik Meksika’nın başkentinde dini kıyafetlerinden papaz ya da rahibe olduğunu anlayabileceğiniz bir kişiyi dahi göremezsiniz. Ama buna rağmen laikliğin kalesi kentin eteklerinde bulunan Bakire Guadalupe Bazilikası'na her yıl dünyanın farklı yerlerinden milyonlarca insan akın eder. Birçoğu uzak ülkelerden gelir ve buradayken sadece dizleri üzerinde yürür.

Türkiye'de ise şimdi Atatürk reformları arasında sembolik değeri en yüksek olan adımlardan biri geri alındı. Bir zamanlar Hristiyanlığın en büyük kilisesi olan Ayasofya 1453’te Sultan İkinci Mehmed’in İstanbul’u fethinden sonra camiye dönüştürüldü, ardından Atatürk tarafından müzeye çevrildi, şimdi ise tekrar cami oldu. Bu adımı ise iktidarın başındaki Erdoğan attı. Erdoğan, başbakanlığa seçildiği 2003 yılında "Zenci Türkler" olarak nitelendirdiği dindar kesimin avukatlığına soyundu. Bu şekilde Erdoğan, laik ve askeri kesimlerin kast edildiği "Beyaz Türkler'in” karşısında yer aldı. Erdoğan’ı laik kurumlara karşı başlattığı yürüyüşünde takip edenler için Hicri takvime göre 1441 yılı, Zilhicce ayının üçü, yıllardır sabırsızlıkla bekledikleri gelişmelerin muhteşem taçlanışı oldu. 86 yıl sonra ilk kez "Bilgeliğin Kilisesi'nde” ezan okundu. O gün, laik cumhuriyet kurumlarının İslamileştirme çabalarına karşı kendini müdafaa edebileceğini düşünenlerin kulaklarında boğuk bir ses gibi çınlamış olsa gerek.

Asıl mesele cami değil, ajitasyon Ayasofya’nın tanrının evi olarak tekrar zimmete geçirilmesindeki asıl amaç İslam adına kült bir cami açmak değildi. Ne de olsa "İslam'ın bol olduğu" İstanbul’da sayısız cami var. Atılan bu adımda aslında daha ziyade, bir zamanlar bu kadar güçlü olmayan ve söylediği "Demokrasi bizim için bir tramvaydır. İstediğimiz durağa gelince ineriz" ya da "Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker" gibi radikal cümleleri nedeniyle laik cumhuriyette hapis cezasına çarptırılan İslamcı Erdoğan’ı görmek mümkün. Ama sadece Erdoğan değil, Putin ve Şi Cinping gibi başka "güçlü adamlar" da dini siyasi amaçları için kullanmaktan çekinmiyor. Bunu gerçeğe aykırı bulanlara bir zamanlar radikal İslamı kontrol altına almak için kurulan Diyanet İşleri'nin Başkanı Ali Erbaş’ın sözlerini hatırlatmakta fayda var. Erbaş "İnşallah Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın da özgürlüğe kavuşmasının habercisi olacaktır" dedi. Bu cümle kelimenin tam anlamıyla "müftünün emriyle" Kudüs’ün Yahudiler ve Hristiyanlardan "kurtarılmasının" nasıl bir siyasi-manevi bir özlemle beklendiğini gösteriyor.