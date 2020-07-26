HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ayasofya’ya ikinci gecede de yoğun ilgi sürüyor

Ayasofya’ya ikinci gecede de yoğun ilgi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 02:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cuma namazının ardından açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i’ne ikinci gecede de yoğun ilgi gece boyu devam etti.

Ayasofya’ya ikinci gecede de yoğun ilgi sürüyor

Danıştay 10. Dairesinin Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından 86 yıl sonra Cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i’ne yoğun ilgi ikinci gecede de devam etti.

Kimi vatandaş grup halinde kimisi ailesiyle kimisi de tek gelerek namaz kıldı, sonra bol bol fotoğraf çekti, çektirdi. Hafta sonu olması nedeniyle kim vatandaş camiyi ziyaret ettikten sonra çimlerde oturup, vakit geçirdi. Kimi vatandaş ise cami ile özleşen kediyi severek vakit geçirdi.

Gece boyu devam eden yoğunluk sabaha kadar devam etmesi bekleniyor.

"MÜSLÜMANLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Camiye gelerek dua eten Senegalli Selim Yen, “Karardan dolayı çok mutluyum. Müslümanlar için tevhit çok önemli, bunun için burası önemli, sevap için geldim. Çok mutluyum” dedi.

İstanbul’dan geldiğini ve çok mutlu olduğunu belirten Şerife Çelik, “Aynı Beytullah’ta hissediyorum. Elhamdülillah çok mutluyum” diye konuştu. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yargıtay'dan emsal 'soyadı' kararı! Dava yolu açıldıYargıtay'dan emsal 'soyadı' kararı! Dava yolu açıldı
Ataşehir’de işçilerin kaldığı konteynerde korkutan yangınAtaşehir’de işçilerin kaldığı konteynerde korkutan yangın
2020 Ağustos ayında hangi günler hacamat için uygundur?2020 Ağustos ayında hangi günler hacamat için uygundur?

En Çok Okunan Haberler

Özgür Özel'den Ali Erbaş'ın sözlerine sert tepki

Özgür Özel'den Ali Erbaş'ın sözlerine sert tepki

Koronavirüs ilacı, şirketin hisselerini yarım günde yüzde 540 artırdı

Koronavirüs ilacı, şirketin hisselerini yarım günde yüzde 540 artırdı

3 bankadan flaş açıklama: 6 otomobil markası kredi paketinden çıkarıldı

3 bankadan flaş açıklama: 6 otomobil markası kredi paketinden çıkarıldı

Cemal Can'ı isyan ettiren haber! 'Artık yeter'

Cemal Can'ı isyan ettiren haber! 'Artık yeter'

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Koronavirüsü etkisizleştiren ilk maske geliştirildi

Koronavirüsü etkisizleştiren ilk maske geliştirildi

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

Korkuya neden oldu! Uzmanı uyardı: 1-2 metre uzağında kalınmalı

Korkuya neden oldu! Uzmanı uyardı: 1-2 metre uzağında kalınmalı

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Diğer Haberler
Ataşehir’de işçilerin kaldığı konteynerde korkutan yangın

Ataşehir’de işçilerin kaldığı konteynerde korkutan yangın

Edremit Körfezinde tekne battı: 1 ölü, 2 yaralı

Edremit Körfezinde tekne battı: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa'da korkunç kaza! Motosiklet sürücüsünün bacağı koptu

Motosiklet sürücüsünün bacağı bariyerlere sıkışıp koptu

Düzce'de feci kaza! İki TIR çarpıştı

Düzce'de feci kaza! İki TIR çarpıştı

Kocaeli’de 4 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü

Kocaeli’de 4 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu: Yakında hizmete girecek

Bakan Koca duyurdu: Yakında hizmete girecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.