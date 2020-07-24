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Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı

24.07.2020 16:04 | Son Güncelleme

Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı.

Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu" diye konuştu.Müze statüsü iptal edilen ve camiye dönüştürülen Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk Cuma namazı TSİ 13:16'da kılındı. Namaz öncesinde dört minareden dört müezzin tarafından ezanı okundu.

Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk hutbe de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından verildi. Erbaş "Ayasofya: Fethin nişanesi, Fatih'in emaneti" başlıklı hutbeyi okumak için minbere kılıçla çıktı. Erbaş hutbede "Ayasofya'nın ibadete açılması, başta Mescid-i Aksa olmak üzere, yeryüzünün bütün mahzun mescitlerinin ve mazlum müminlerinin can suyuna kavuşmasıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde verilen selanın ardından Kur'an-ı Kerim okudu.

Erdoğan: 350 bin kişi cuma namazına iştirak etti

Erdoğan cuma namazının ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

"Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder" diyen Erdoğan, Ayasofya için "Tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer" ifadelerini kullandı. Erdoğan Ayasofya ve etrafında kılınan cuma namazına 350 bin kişinin iştirak ettiğini söyledi. "Resmi rakam olarak aldığım 350 bin kişi bugün Cuma Namazı'na iştirak etmiş" diyen Erdoğan "Bu tabi çok çok önemli bir aşkın mahsulüydü" ifadelerini kullandı.

Ayasofya Camii'nde ibadet öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Günün ilk saatlerinden itibaren Ayasofya önündeki güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği koordinasyonuyla Bağcılar-Kabataş Tramvayı'nın Kabataş-Eminönü seferleri durduruldu. Bağcılar-Zeytinburnu ve Çapa-Akşemsettin arasında seferlerin devam ettiği bildirilirken, Haliç ve Şehzadebaşı metro istasyonları da kapatıldı.

DHA / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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