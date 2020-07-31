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Ayasofya’da Bayram Namazına Yoğun İlgi

31.07.2020 11:08 | Son Güncelleme

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya’da ilk bayram namazı kılındı. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

Ayasofya’da Bayram Namazına Yoğun İlgi

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya’da ilk bayram namazı kılındı. İstanbul’un ve Türkiye’nin dört bir yanından gelenlerin yoğun katılım gösterdiği namazı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

Ayasofya’ya gelenler salgın nedeniyle camide belirlenen kapasitenin dolmasının ardından meydandaki yerlere hasır sererek namaz kıldı.

Meydana ve Ayasofya’ya girmek isteyen vatandaşlar, güvenlik kontrolü ve aramanın ardından içeri alındı. Ayrıca Ayasofya çevresinde toplanan vatandaşlar, tekbir ve salavat getirdi.

Dün geceyarısı Ayasofya’ya geldiğini belirten Hakan Kender, yıllardır bu anı beklediğini ifade ederek, “Ayasofya’nın cami olması şarttı, oldu. Kardeşimle bir hafta önce buraya gelmeye karar vermiştik. Gece 00.00’da buraya geldik, sabaha kadar bekleyerek hem sabah namazını hem de bayram namazını kıldık. Nasip olursa cuma namazını da kılıp evimize döneceğiz” şeklinde konuştu.

Ayasofya’nın ibadete açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Ertuğrul Karababa, namaz için sabah 04.30’da Beykoz’dan gelmiş. Karababa, “Ben ilk defa buraya geldim. İçeriye girmek nasip olmadı, dışarıda kılıyoruz. Umarım bir gün içeride de kılacağım” dedi.

Hollanda’dan geldiğini belirten Furkan Ertaş da ortamdan çok etkilendiğini söyledi. Ertaş “ Sabah 05.00’te buraya geldik, müthiş bir duygu. Dünyanın dört bir yanından gelen bu kadar insanı bir arada görmek çok güzel” diye konuştu.

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