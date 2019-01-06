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Ayasofya'da çekilen bale fotoğrafına inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 04:29 | Son Güncelleme

Ayasofya Müzesi'nde bale figürü yapan bir kadının sosyal medyaya yansıyan fotoğrafıyla ilgili inceleme başlatıldı

Ayasofya Müzesi'nde bale figürü yapan bir kadının görüntülerinin sosyal medyada yer almasına ilişkin inceleme başlatıldı.

Ayasofya Müzesi'nin Twitter hesabından, müze içerisinde çekilen ve daha sonra sosyal medyada paylaşılan bale fotoğrafıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili mevzuatımız çerçevesinde müzemizde, turizm firmalarından gelen talepler doğrultusunda akşam saatlerinde özel açılışlar gerçekleşmektedir. Nitekim, 05 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen akşam açılışında, ziyarete gelen bir bayan tarafından, bir bale hareketi olan 'spagat' figürü müze içerisinde yapılmış ve diğer ziyaretçiler tarafından fotoğrafı çekilmiştir. Bu husus sosyal paylaşım sitelerine yansımış ve tarafımızca konu hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır."

Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi Twitter hesabından da müzenin açıklaması retweet edildi.

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Ayasofya ayasofya müzesi

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