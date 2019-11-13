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Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı Marisa Papen hakkında soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 11:47 | Son Güncelleme

Ayasofya Müzesi'nde tesettüre girip çarşafını kaldırarak ve Kapadokya'da da Türk bayrağının üzerine yatarak çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında "Hayasızca haraketlerde bulunmak" ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı Marisa Papen hakkında soruşturma

2018 yılında Türkiye'ye gelen ve Ayasofya, Kapadokya, Eminönü ile Boğaz'da çekilen çıplak fotoğrafları nedeniyle bazı vatandaşlar Belçikalı manken Marisa Papen hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu.

MARİA PAPEN HAKKINDA SORUŞTURMA

Bunun üzerine Marisa Papen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu, "Hayasızca haraketlerde bulunmak" ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturmada, Marisa Papen'in kimlik bilgilerinin tespiti istendi. Kimlik bilgilerinin tespitinin ardından Papen'in ifadesinin alınması için işlemler başlatılacağı, gerekirse hakkında yakalama kararı çıkarılabileceği öğrenildi.

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KUDÜS VE MISIR'DA TUTUKLANMIŞTI

Kudüs'te ve Mısır'da kutsal sayılan topraklarda verdiği pozlardan ötürü tutuklanmış ve sonra para cezasıyla serbest kalan Papen, 2018'de Türkiye'ye gelerek Ayasofya'da tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz vermiş ve Kapadokya'da da Türk bayrağının üstüne yatmıştı. Papen'in bu fotoğrafları büyük tepkilere neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
marisa papen Ayasofya Kapadokya

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