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Ayasofya’da dans eden kızın görüntüsü büyük tepki çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 17:16 | Son Güncelleme

İş kadını Leyla Alaton, sosyal medya üzerinden Ayasofya’da dans figürleri sergileyen bir kızın fotoğrafını paylaştı.

İş kadını Leyla Alaton, sosyal medya üzerinden Ayasofya’da dans figürleri sergileyen bir kızın fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf sosyal medyada büyük tepki çekerken tepkiler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Alaton, ”Çok ama çok üzgünüm. Gerçekten, incinmiş olanlardan özür dilerim" ifadelerini kullandı.
İş kadını Leyla Alaton, dün grup halinde gece yarısı Ayasofya Müzesi’ne gezi düzenledi. Gezi fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Gezi fotoğraflarının içinde Ayasofya’da dans eden bir kızın fotoğrafı ise büyük tepki çekti.

“Dans gösterisi mevzu bahis değildir”
Tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan İş kadını Leyla Alaton, "Estetik olduğunu düşündüğüm bir fotoğraf paylaştım. Hiçbir değere tehdit olabileceğini düşünemedim. Çok ama çok üzgünüm. Gerçekten, incinmiş olanlardan özür dilerim. Kimseyi incitmek gibi bir kastım asla olamaz. Dans gösterisi mevzu bahis değildir. Hatıra niyetine, safça çektirilmiş bir genç kızımızın fotoğrafından ibarettir” ifadelerini kullandı.

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