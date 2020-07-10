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Ayasofya'da Gelecek Hafta İlk Namaz Kılınır mı?

10.07.2020 19:59 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ‘‘Diğer hazırlıklar kısa zamanda biter, muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde en geç Cuma gününe kadar bu konuda bir adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz, orada namaz kılınır'' dedi

Ayasofya'da Gelecek Hafta İlk Namaz Kılınır mı?

Danıştay 10. Dairesi’nin tarihi Ayasofya’nın müzeden yeniden camiye çevrilmesine olanak sağlayan kararını açıklaması, Türk siyaset dünyasında büyük ölçüde olumlu yankı buldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kendi kuşağının da içinde olduğu birçok kuşağın Ayasofya’nın yeniden cami olmasının hayalini kurduğunu belirtirken ibadet tarihi ile ilgili de öngörüde bulundu.

TBMM Başkanı, ‘‘Diğer hazırlıklar kısa zamanda biter, muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde en geç Cuma gününe kadar bu konuda bir adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz, orada namaz kılınır. Ayasofya'nın cami olarak yönetimi de Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmiş oluyor. Bizim gibi birçok kuşağın hayallerinde cami olarak açılması yer almıştı. 'Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın' bizim gençliğimizin, bizden önceki kuşağın gençliğinin en önemli sloganlarından biriydi’’ dedi.

Mustafa Şentop, Ayasofya’nın isminin değiştirilmesinin gündemde olmadığını söyledi.

Avukat Cem Kaya: ‘‘Yalnızca Danıştay Savcısı, bu kararı temyize götürebilir’’

TBMM Başkanı Şentop, Ayasofya’nın önümüzdeki hafta Müslümanlar’ın ibadetine açılacağını söylerken Danıştay 10. Dairesi’nin kararında yazdığı gibi temyiz yolu açık.

Avukat Cem Kaya kararı temyize götürebilecek tek mercinin Danıştay Savcısı olduğunu söyledi.

VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Avukat Kaya, ‘‘Danıştay 10. Dairesi’nin vermiş olduğu karar yeterince açık. Adı geçen daire, hem davalı hem davacı tarafları dinledi. Başbakanlık artık olmadığından Cumhurbaşkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü, davacı taraf. Her iki tarafın da bu kararı temyize götürmeyeceği açık. Yalnızca Danıştay Savcısı, bu kararı temyize götürebilir. Zaten mütalaasında karşı görüşte bulunmuştu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Osmanlı’da ‘Şura-yı Devlet’ dediğimiz en üst kurumdur. Savcı, temyize giderse son kararı bu kurul verir, eğer bu yönde tutum almazsa karar kesindir’’ dedi.

Kalın: ‘‘Ayasofya'nın ibadete açılması turistlerin ziyaretine mani değil’’

Birçok kişinin kafasını kurcalayan ‘‘Ayasofya müze vasfını yitirip ibadete açıldığında diğer ziyaretçiler ya da turistler gidemeyecek mi?’’ ve ‘‘Ayasofya UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) Dünya Mirası Listesi’nden çıkacak mı?’’ sorularına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan yanıt geldi.

Kalın, ‘‘İstanbul'da örneğin Sultanahmet Camisi olsun, Fatih Camisi olsun, Süleymaniye olsun, diğer camilerimiz olsun, hem ibadete hem ziyarete açık mekanlardır. Turistler de giderler, belli saatlerde belli kurallar çerçevesinde buraları ziyaret edebilirler. Yabancıların yahut yerli turistlerin bu tür mekanları ziyaret etmesi için illa buraların müze olması gerekmiyor. Notre Dame örneği de var mesela Paris'te. Hem kilisedir hem müzedir. Ayasofya'nın da ibadete açılması yerli yahut yabancı turistlerin orayı ziyaret etmesine mani değil. Dolayısıyla dünya mirasından bir şey kaybetmesi söz konusu değil. Nasıl atalarımız oradaki Hristiyan ikonalarını muhafaza ettiyse bundan sonra da onlar muhafaza edilir’’ dedi.

Ancak UNESCO’dan dün yapılan açıklamada, ‘’Devletler kültür mirası listesinde bulunan kendi toprakları üzerindeki bir yapının evrensel değerini gölgeleyecek değişikliklerin yapılmamasını sağlamak zorundadır’’ denilmişti.

İyi Parti: ‘‘Fatih'e ve fethin şerefli askerlerine borcumuzu ödedik’’

Danıştay 10. Dairesi’nin kararına muhalefetten ilk destek İyi Parti’den geldi.

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘‘Hamdolsun. Bu karara vesile olanlara gönülden müteşekkiriz. İstanbul’da fethin tek sembolüne, Fatih'e ve fethin şerefli askerlerine borcumuzu ödedik. Şimdi sıra fethin ruhuna ve Şehr-i İstanbul'a karşı mesuliyetlerimize sadakatte’’ dedi.

Karamollaoğlu: ‘‘Ayasofya’nın ibadete açılmasını takdirle karşılıyorum’’

Muhalefetten bir diğer destek de 50 yılı aşkın süredir Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını talep eden Milli Görüş hareketinin en son partisi Saadet Partisi’nden geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ‘‘Ayasofya'nın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti doğrultusunda eski hüviyetine getirilmesi ve cami olarak ibadete açılması yolunda önemli bir merhale olan Danıştay kararını takdirle karşılıyorum. Bu, milletimizin uzun yıllardır var olan arzusu yönünde alınmış bir karardır. Burada, Ayasofya konusunu bu milletin gündeminde tutan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız ve yarım asırdır bu mücadeleyi veren Milli Görüş hareketi mensupları başta olmak üzere, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum’’ dedi.

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