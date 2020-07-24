Ayasofya’da İlk Cuma Namazı Kılındı

Cuma namazı sonrası İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin soruları üzerine Ayasofya’nın her dinden insanın gezebileceği bir ‘kültür mirası’ olduğu mesajını verdi.

Aralarında eski başbakanlardan Tansu Çiller, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da bulunduğu 500 davetli ile birlikte Cuma namazını Ayasofya’da kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazdan önce cemaate Fatiha suresini ve Bakara suresinin ilk beş ayetini okudu.

Cuma namazının açılışına İstanbul’un ve Türkiye’nin dört bir yanından katılım oldu. Cuma namazından saatler önce Ayasofya’ya çıkan yollar kalabalık yüzünden kapatıldı.

Erdoğan, ‘‘Müzeye çevrilmiş olan maalesef 1934'te Ayasofya'yı bizim şu anda aslına Cumhur İttifakı olarak büyük bir gayretle döndürmüş olmamız milletimizin on yıllara sari özlemini gerçekleştirme bakımından çok çok önemliydi. 350 bin kişi bugün Cuma namazına iştirak etmiş. Tabii çok önemli bir aşkın mahsulüydü. Bundan sonra içeride ve dışarıda Kültür Bakanımızın yapacağı restorasyon çalışmaları var. Ayasofyamızı bu çalışmalarla çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturmuş olacağız. Hep beraber biz emeği geçen tüm kardeşlerime, gerek burada yargının ortaya koyduğu tavra, gerekse Cumhur İttifakı olarak ortaya koyduğumuz tavra birlik beraberlik içerisindeki tavrının devamını diliyorum’’ dedi.

86 yıl sonra Ayasofya’daki ilk Cuma hutbesini okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın minbere kılıçla çıkması dikkat çekti.

Erbaş: ‘‘Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar, Ayasofya ümmet-i Muhammed’in harim ismetidir’’

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu antlaşması olan Lozan Antlaşması’na Cuma hutbesinde değinilmezken Ali Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tüm camilerde okunması için hazırladığı metnin dışına çıktığı görüldü.