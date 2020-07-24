Ayasofya’da İlk Cuma Namazı Kılındı

Danıştay 10. Dairesi’nin 1934 yılında alınmış Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinden iki hafta sonra yeniden camiye dönüştürülen Ayasofya, bugün kılınan Cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.
Cuma namazının açılışına İstanbul’un ve Türkiye’nin dört bir yanından katılım oldu. Cuma namazından saatler önce Ayasofya’ya çıkan yollar kalabalık yüzünden kapatıldı.
Aralarında eski başbakanlardan Tansu Çiller, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da bulunduğu 500 davetli ile birlikte Cuma namazını Ayasofya’da kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazdan önce cemaate Fatiha suresini ve Bakara suresinin ilk beş ayetini okudu.
Erdoğan: ‘‘Namaza 350 bin kişi iştirak etmiş, Cumhur İttifakı on yıllara sari özlemi gerçekleştirdi’’
Cuma namazı sonrası İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin soruları üzerine Ayasofya’nın her dinden insanın gezebileceği bir ‘kültür mirası’ olduğu mesajını verdi.
Erdoğan, ‘‘Müzeye çevrilmiş olan maalesef 1934'te Ayasofya'yı bizim şu anda aslına Cumhur İttifakı olarak büyük bir gayretle döndürmüş olmamız milletimizin on yıllara sari özlemini gerçekleştirme bakımından çok çok önemliydi. 350 bin kişi bugün Cuma namazına iştirak etmiş. Tabii çok önemli bir aşkın mahsulüydü. Bundan sonra içeride ve dışarıda Kültür Bakanımızın yapacağı restorasyon çalışmaları var. Ayasofyamızı bu çalışmalarla çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturmuş olacağız. Hep beraber biz emeği geçen tüm kardeşlerime, gerek burada yargının ortaya koyduğu tavra, gerekse Cumhur İttifakı olarak ortaya koyduğumuz tavra birlik beraberlik içerisindeki tavrının devamını diliyorum’’ dedi.
86 yıl sonra Ayasofya’daki ilk Cuma hutbesini okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın minbere kılıçla çıkması dikkat çekti.
Erbaş: ‘‘Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar, Ayasofya ümmet-i Muhammed’in harim ismetidir’’
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu antlaşması olan Lozan Antlaşması’na Cuma hutbesinde değinilmezken Ali Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tüm camilerde okunması için hazırladığı metnin dışına çıktığı görüldü.
Erbaş’ın, ‘‘Ayasofya 15 asrı aşan ömrüyle insanlık tarihinin en önemli ilim irfan mabetlerinden birisidir. Ayasofya, Allah’a teslimiyetin muhteşem ifadesidir. Fatih Sultan Mehmet Han, gözbebeği olan bu muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip müminlere emanet bırakmıştır. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar. O günden bugüne Ayasofya sadece ülkemizin değil ümmet-i Muhammedin harimi ismetidir. İslam’ın engin merhametinin bir kez daha dünyaya ilan edildiği yerdir’’ dedi. Diyanet İşleri Başkanı’nın Fatih Sultan Mehmet’in vakfiyesini çiğneyenin lanete uğrayacağı şeklindeki sözleri ile Atatürk’ü hedef aldığını düşünen sosyal medya kullanıcıları Erbaş’a tepki gösterdi.
Ayasofya’daki ilk Cuma namazına davet edilen isimlerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın yapılacak CHP kurultayını, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener koruma polislerinden birinin Corona enfeksiyonu kapması nedeniyle karantinada olmasını gerekçe göstererek katılım sağlayamayacaklarını bildirdiler.
2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde CHP’nin adayı olan Muharrem İnce ise Sultanahmet Meydanı’nda Ayasofya’nın önünde halkla birlikte namaz kıldı.
İletişim Başkanı’ndan ‘‘Erdoğan, Ayasofya’nın zincirlerini kırdı’’ mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Erdoğan’ın Ayasofya’nın "zincirlerini kırdığı" mesajını verdi.
Altun, Twitter hesabından ‘‘24 Temmuz 1999. Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktı. Ve 24 Temmuz 2020’de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii’nin zincirlerini kırdı. Hamdolsun... Allah ondan razı olsun..’’ yazdı.