Ayasofya’da İlk Namaz Yarın

Yaklaşık 1500 yıllık yapı, önce Hıristiyanlar’ın daha sonra da Müslümanlar’ın dünyadaki en önemli ibadet yerlerinden biriydi. Bu nedenle de, statüsünün değiştirilmesi her iki dinin mensupları arasında derin tartışmalara neden oldu. Ayrıca Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de yer alan Ayasofya’yla ilgili karar uluslararası camiada da tepkilere yol açtı.

Türkiye’nin camiye dönüştürdüğü Ayasofya’da yarın ilk kez Cuma namazı kılınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ay başında Danıştay’ın Ayasofya’yı camiden müzeye dönüştüren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı’na devrederek ibadete açacak kararnameyi imzalamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 1934’te Ayasofya’yı, hala her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği bir müzeye dönüştürdü.

Osmanlılar Ayasofya’ya 4 minare inşa etti; Hıristiyan ikonalarını ve altın mozaiklerin üzerini kapattı ve Arapça kaligrafiyle “Allah, Hz. Muhammed, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Hüseyin” yazılı dev levhalar yerleştirdi.

Ayasofya, 13’üncü yüzyılda Haçlılar tarafından kısa süreliğine ele geçirilmesi haricinde, İstanbul’un fethine kadar Bizans kontrolunda kaldı. Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethinden sonra Ayasofya’yı camiye dönüştürdü.

İstanbul’un kalbinden Galata rıhtımına ve Boğaziçi’ne bakan kubbeli dev yapı, bir zamanlar Ortodoks Hıristiyan dünyasının merkeziydi ve yüzyıllar boyunca dünyanın en büyük kilisesi olarak hizmet gördü.

İki dinin de kutsal mekanı oldu

Danıştay 10. Dairesi bu ay, Ayasofya’yı camiden müzeye dönüştüren 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının hukuk dışı olduğuna hükmetti ve kararı iptal etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da iptal kararının hemen ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı imzaladı ve ilk namazın 24 Temmuz’da kılınacağını açıkladı.

Ayasofya’nın kubbesini ve büyük salonunu süsleyen Hıristiyan freskler ve mozaiklerin üzerleri namaz sırasında perdeyle örtülecek, namaz dışı zamanlarda ise açık kalacak. Yetkililer, insan figürü olmayan başka sembollerin ise kaldırılması veya üzerlerinin örtülmesinin sözkonusu olmayacağını açıklamıştı.

“Atatürk’ün imzası sahte” iddiası

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği adlı bir dernek, Ayasofya’nın tekrar cami haline getirilmesi ve 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali için 15 yıldır Türk mahkemeleri nezdinde girişimlerde bulunuyordu.

Konuyu Anayasa Mahkemesi’ne kadar taşıyan dernek, Atatürk hükümetinin Fatih Sultan Mehmet’in isteklerini geçersiz kılma hakkı olmadığını savundu; hatta Atatürk’ün 1934 Kararnamesi’ndeki imzasının sahte olduğunu iddia etti.