Ayasofya’daki İlk Namaza Katılanlara Göre Tarihi Karar Ne Anlama Geliyor?

‘‘Ben Gebze’den geliyorum denizde vapur dahi olmasa yüzerek gelecektim’’ diyen Sivaslı Mesut Polat, Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılmasının Türkiye’deki sağ muhafazakar seçmen için ne denli önemli olduğunu gözler önüne seriyordu. ‘‘Biz Muhsin’in tohumlarıyız’’ diyerek 2009 yılında helikopter kazasında çıktığı seçim gezisi sırasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi’nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu üzerinden ortaya koyduğu siyasi pozisyon da Ayasofya’da kılınan VIP namazda bir kez daha teyit edilen Cumhur İttifakı’na uygundu. Zaten en ön safta TBMM Başkanı Mustafa Şentop MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan da namaz sonrası Fatih Türbesi ziyareti ardından ‘‘Her şeyden önce tabii ki müzeye çevrilmiş olan maalesef 34'te Ayasofya'yı, bizim şu anda aslına Cumhur İttifakı olarak büyük bir gayretle döndürmüş olmamız, milletimizin 10 yıllara sari özlemini gerçekleştirme bakımından çok çok önemliydi’’ demesi de daha 1960’lardan beri Türkiye’de sağ siyasetin en önemli politik hedeflerinden biri olan Ayasofya’nın camiye döndürülmesinin nasıl gerçekleştiğini göstermesi açısında dikkat çekiciydi.

AKP’nin ideolojik geçmişi olan Milli Görüş hareketinin yayın organı Milli Gazete’nin daha 1970’li yıllarda atmış olduğu ‘Zincirler Kırılacak’’ manşeti, Türkiye’deki muhafazakar kesiminin Ayasofya emelini göstermesi açıdan önemli bir vesikaydı. Ayasofya’ya çıkan tüm sokaklarda namaz kılındı, Erdoğan katılımı 350 bin olarak açıkladı Daha Çarşamba gününden itibaren Türkiye’nin dört bir yanından İstanbul’a gelmeye başlayan ve Cuma günü sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul’un her yanından vapurla, motorla, metroyla, metrobüsle, tramvayla, otobüsle yollara düşenler, Cuma namazına saatler kala Ayasofya’ya çıkan tüm yolları seccadelerle kaplamışlardı. Çoğu AKP’ye yakın sivil toplum kuruluşları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri namaza iştirak edenlere su ve paketli kek ikramında bulunuyordu. Galata Köprüsü, Beyazıt ve Yenikapı’dan Ayasofya’ya çıkan yollar trafiğe kapanmış insanlar sosyal medyadan alanın ve çevresinin çok dolduğu haberlerine rağmen kimi başında fesle, kimi elinde Türk bayrağı ya da üzerinde Erdoğan’ın fotoğrafı bulunan Hedef 2023 yazılı bayrakla Ayasofya’nın çevresine gelmeye devam etti.

2014 Yerel Seçimleri öncesi Yenikapı mitingine 2 milyon kişinin katıldığını açıklamış olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü camiye katılım ile ilgili de sayı verdi. Cumhurbaşkanı ‘‘Az önce resmi rakam olarak aldığım 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş. Bu tabii çok önemli bir aşkın aslında mahsulüydü’’ yorumunu yaptı. ‘‘Bir de Kâbe yolu açılsa trenle hayırlısyla gidebilsek’’ Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre ‘‘Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere farzdır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler’’ Buna rağmen Ayasofya’daki Cuma namazına çok sayıda kadın geldi. Pervin Çetin ‘‘Bu tarihi yaşamak için Berlin’den geldik. Çok heyecanlıyız. İlk salavatlar okunduğunda çok duygulandık. Çok heyecanlandım. Bence çok özel bir gün, çok tarihi bir gün inşallah bütün insanlığa hayırlı olacak’’ derken Meryem Elimam ise ‘‘Allah razı olsun Cumhurbaşkanı’mdan. Ne diyeyim? Sanki Mekke’de Medine’deyim. Bir de Kâbe yolu açılsa trenle hayırlısıyla gidebilsek’’ diye konuştu.

Bazı grupların Ayasofya’ya tekbir getirerek ‘‘Ya Allah bismillah Allahuekber’’ diye bağırdıkları görülürken Cuma namazı öncesi okunan kurana ara verildiğinde yine kimi grupların benzer şekilde slogan attığı duyuldu. "Bu Amerika’ya, AB’ye İsrail’e BM’ye meydan okumadır, Mescid-i Aksa’da hürriyetine kavuşturulursa daha dik olacağız" Temmuz sıcağına rağmen güneşin altında Ayasofya çevresinde Cuma namazını kılmak için saatlerce bekleyenler, tarihi bir sorumluluğu yerine getirdiklerini söylüyorlardı. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılışı için İstanbul dışından gelen Nesim Bildik, Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa için de Müslümanların birlik olması gerektiğini dile getirdi. Bildik "Tam olarak mutlu mesut olmam için içimizde ukde kalan Mescid-i Aksa da var. O mahzun Mescid-i Aksa da tam manasıyla hürriyetine kavuşturulursa daha sevinçli bir şekilde daha mutlu olacağız, daha dik olacağız. Bugün açılmasıyla vazifemiz bitmedi. Ayasofyayı doldurmamız lazım bugün ikindiden başlayarak sabah namazı ile birlikte imkanı olan muhakkak gelip Ayasofya’da sabah namazını kılmalı. Tembelikten ataletten kurtulmamız lazım. Bu bir meydan okumadır. Yıllardır bizleri kukla gibi oynatan Amerika, Avrupa Birliği’ne Birleşmiş Milletler’e, İsrail’e gerçekten tam manasıyla meydan okumadır" dedi.

"Özgüven tazelenmesi ve ‘her şey değişecek’ demek adına bir ilk adımdı" Partili değil muhafazakâr olduğunu söyleyen Mahmut Çolakoğlu’ysa son dönemde Doğu Akdeniz’de ve Libya’da provokatif politikalarıyla öne çıkan Türkiye’nin, Ayasofya hamlesiyle özgüvenini tazelediğini vurguluyor. Çolakoğlu "Bu bizim tarihimizde ikinci bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Türk devletinin, dünyaya ‘Biz de varız, buradayız; eskisi olmayacak, her şey değişecek’ demek adına bir ilk adımdı. Fetih 2020 diyebiliriz. Bir mili şuur, bir milli bilinç özgüven tazelemesi adına özel bir gündü. Bu da coşkuyla kutlandı. Ciddi bir katılım vardı. Hepimiz aynı düşünce ve istekle buraya geldik, bunu zaten arzuluyorduk yıllardır. Özgüvenimiz tazelenmiş Müslümanlar olarak mazlumların yanında zalimlerin karşısında bize yakışanı yapmak adına buradayız" dedi. Ayasofya’nın açılmasından mutluluk duymakla birlikte bu durumun itidalle yaşanması ve dünyaya daha pozitif mesajlar verilmesini isteyenler de vardı.