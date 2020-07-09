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  4. "Ayasofya'nın İbadete Açılması Yönünde Bir Karar Bekleniyor"

"Ayasofya'nın İbadete Açılması Yönünde Bir Karar Bekleniyor"

09.07.2020 13:55 | Son Güncelleme

Reuters Haber Ajansı, ismi açıklanmayan Türk yetkililere dayandırdığı haberinde Danıştay’ın Ayasofya’nın ibadete açılması yönünde bir karar vermesinin beklendiğini belirtti

Reuters Haber Ajansı, ismi açıklanmayan Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, Danıştay’ın Ayasofya’nın ibadete açılması yönünde bir karar vermesinin beklendiğini belirtti.

Ajansa konuşan bir Türk yetkili “Kararın Cuma günü açıklanmasını bekliyoruz” dedi aynı yetkili kararın Ayasofya’nın ibadete açılması yönünde olmasının beklendiğini de ifade etti.

Reuters Haber Ajansı, hükümete yakın olarak nitelediği Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Abdülkadir Selvi’nin de köşesinde konuya ilişkin olarak “Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması yönünde karar alınmış. Asıl önemli olan nokta buydu. Danıştay 10. Dairesi bu milletin 86 yıldır hasretle beklediği kararı verdi. Ayasofya’ya vurulan yasaklar zincirini kaldırdı” ifadelerini kullandığına da dikkat çekti.

Ayasofya’nın ibadete açılması konusunda uluslararası kamuoyundan da yorumlar geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada Ayasofya’nın müze statüsünün korunması çağrısında bulunmuştu.

Türk Dışişleri Bakanlığı da bu çağrının ardından Pompeo’nun açıklamasının hayretle karşılandığı ifade edilmişti.

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