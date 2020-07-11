Ayasofya’nın UNESCO Kültür Mirası Listesi’nden Çıkarılması Olası Mı?

Kararı ve süreci VOA Türkçe’ye değerlendiren Matthieu Guevel, ‘’Bizimle hiçbir şekilde temasa geçilmeden böyle bir karar alındı. Yazılı ve sözlü yollarla endişelerimizi dile getirdik. Türkiye’nin UNESCO nezdindeki büyükelçiliğine kaygılarımızı ilettik. Bir yanıt, bir mektup, bir diyalog girişimi bekliyorduk. Ama maalesef bunların hiçbiri olmadı’’ dedi.

Türk yetkililerin kendileriyle görüş alışverişinde bulunmadan böyle bir karar aldığını söyleyen UNESCO İletişim Direktörü Matthieu Guevel, ülkelerin Kültür Mirası listesinde yer alan yapılarda statü değişikliği yapılmadan önce kendilerine bilgi vermeleri gerektiğini hatırlattı.

UNESCO yönetimi, Ayasofya’nın statüsünün değiştirilip camiye dönüştürülmesi kararı konusunda Ankara ile defalarca diyalog kurmaya çalıştıklarını ancak bu çabalarına yanıt bulamadıklarını belirtiyor.

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesine girilmesinin devletlere çeşitli sorumluluklar yüklediğinin altını çizen Guevel, ‘’Kültürel mirasın evrensel değerini kaybetmemesi, binaya girişler, yapının buna uygun olup olmadığı ve yeni statünün yönetimi konularında devletlerin sorumlulukları var. Bu nedenle statü değişikliği olmadan önce, bizi uyarmaları, bilgilendirmeleri, bir şekilde bizimle temasa geçmeleri gerekiyordu’’ ifadelerini kullandı.

UNESCO’nun rolünün kültürel yapılara ait evrensel değerlerin korunması olduğunu ve statü değişikliği ile bu evrensel değerlere saygı duyulup duyulmadığını izleme görevi olduğunu belirten UNESCO İletişim Direktörü, ‘’Bu konuda devletlerin elbette kendi egemen kararlarını alma durumu var ama Kültür Mirası Komisyonu’nun da listeden çıkarıp çıkarmama konusunda karar alma hakkı var. Bu aşamada bir şey söylemek için erken. Komisyon toplantısını görmek lazım. Elbette biz diyalog yolunu seçiyoruz’’ şeklinde konuştu.

Ankara’dan, "Ayasofya tüm kültürlere açık kalacak, evrensel değerleri koruyoruz" şeklinde bir yanıt gelmesi halinde UNESCO’nun yaklaşımı nasıl olur?