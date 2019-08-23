Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Nida- Murat Balcı çiftinin omuriliğinde tümör bulunan oğulları Ateş Ayaz (2.5), geçen 1 Temmuz'da Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Prof. Dr. Mehmet Selçuki ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Çocuk Yoğun Bakım İzolasyon ünitesinde geçen zorlu bir tedavi süresinin ardından hastaneden taburcu edilen Ayaz, 67 gün sonra evine kavuştu.

Gaziemir'de oturan Murat (37) ve Nida Balcı (36) çiftinin oğulları Ateş Ayaz Balcı, omuriliğindeki 14 santimlik tümör nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamaz hale geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde bir süre tedavi gören, doktorların ölüm riski gerekçesiyle ameliyat etmek istemediği belirtilen Ayaz, yetkililerin devreye girmesiyle 1 Temmuz Pazartesi günü İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildi. 5 saat süren zorlu bir ameliyatın ardından Çocuk Yoğun Bakım İzolasyon ünitesinde tedavisi devam eden Ateş Ayaz Balcı, günler sonra hastaneden taburcu edildi.

Ateş Ayaz'ın annesi Nida Balcı, zor kısmı atlattıklarını, artık daha umutlu olduklarını belirtti. Balcı, "Hastanedeki sancılı süreci atlattık. Bundan sonrası artık Ayaz'a kaldı. Nasıl bir ilerleme gösterecek, göreceğiz. Onun hayata tutunma çabasına bağlı" diye konuştu.