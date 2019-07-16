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Ayaz ve Nupelda gözyaşlarıyla toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 14:47 | Son Güncelleme

  Tunceli'nin Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatlarını kaybeden Ayaz Güloğlu (8) ve kız kardeşi Nupelda Güloğlu (4), Ovacık'taki Munzur Baba Cemevi düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.  Dün öğle saatlerinde Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü kırsalında Ayaz Güloğlu, kardeşi Nupelda Güloğlu ile birlikte Çakılyayla mezrasında hayvan otlatırken, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatlarını kaybeden Ayaz Güloğlu (8) ve kız kardeşi Nupelda Güloğlu (4), Ovacık'taki Munzur Baba Cemevi düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.
Dün öğle saatlerinde Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü kırsalında Ayaz Güloğlu, kardeşi Nupelda Güloğlu ile birlikte Çakılyayla mezrasında hayvan otlatırken, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti. Patlamada Ayaz Güloğlu olay yerinde yaşamını yitirdi, kız kardeşi Nupelda ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk için Ovacık'taki Munzur Baba Cemevi'nde tören düzenlendi.
Cenaze törenine Vali Tuncay Sonel, HDP Tunceli milletvekili Alican Önlü, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze namazının ardından 2 çocuğun cenazeleri Çakmaklı Köyü'nde defnedildi.

Görüntü Dökümü
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-Törenden görüntüler
-Cenaze namazı
-Detaylar

TUNCELİ,(DHA)

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