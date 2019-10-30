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Ayaz ve Nupelda kardeşlerin adını taşıyan kütüphane yenilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 14:31 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Ayaz (8) ve Nupelda Güloğlu (4) kardeşlerin ismi verilen kütüphane yenilendi.

Ferit DEMİR/ OVACIK (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Ayaz (8) ve Nupelda Güloğlu (4) kardeşlerin ismi verilen kütüphane yenilendi. İstanbul'da bulunan Yarını Aydınlatma Derneği'nce yenilenen kütüphaneye, 500 kitap ve bilgisayar hediye edildi.
Merkezi İstanbul'da bulunan Yarını Aydınlat Derneği tarafından başlatılan '100Bin1Kitap' projesi kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Şehit Hakim Onur Alan İlkokulu'ndaki Şehit Ayaz ve Nupelda Güloğlu Kütüphanesi yenilendi. Dernek tarafından okuma, oyun, çiçek ve akvaryum köşeleri oluşturulan kütüphaneye, 500 kitap ile bilgisayar hediye edildi. Yeniden düzenlenip öğrencilerin hizmetine sunulan kütüphane, Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış, Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Yarını Aydınlat Derneği Başkanı Volkan Usanmaz, demek yöneticileri ve öğrenci ile öğretmenlerin katılımıyla açıldı.
Dernek Başkanı Volkan Usanmaz, yurt çapında eğitime destek amacıyla faaliyet yürüttüklerini belirterek, şunları söyledi:
"Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşlerin şehit edilmesi bizleri çok üzmüştü ve çok etkilenmiştik. Biz de dernek olarak bu kardeşlerin isminin yaşatılması için isimlerinin verildiği kütüphaneyi gönüllü olarak yenilemek istedik. Yetkililer kabul edince kütüphaneyi baştan sona yeniledik. Kütüphanenin içinde okuma, oyun, çiçek ve akvaryum köşeleri gibi yeni bölümler oluşturduk. Kütüphane malzemelerinin tamamına yakınını, geri dönüşüm ürünlerinden elde edilen malzemelerle yaptık. Ayrıca kütüphaneye 500 yeni kitap ve 1 bilgisayar hediye ettik. Ayaz ve Nupelda kardeşlerin adı verilen kütüphanenin açılışını derneğimiz tarafından Ağrı, Kocaeli, Erzurum ve Eskişehir'de yeni yapılan kütüphaneler ile birlikte eş zamanlı olarak yaptık. Yakın zamanda Türkiye'nin farklı köşelerindeki ilkokullarda yeni kütüphaneler açmayı planlıyoruz."

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