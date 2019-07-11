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Ayaz'dan iyi haber var

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 10:10 | Son Güncelleme

İZMİR'de yaşayan Nida Balcı (36) ve Murat Balcı (37) çiftinin oğulları Ateş Ayaz Balcı'nın (2,5), omuriliğindeki 14 santimlik tümörün geçen 1 Temmuz'da yapılan ameliyatla alınmasının ardından, tedavisine yoğun bakım servisinde devam ediliyor.

Ayaz'dan iyi haber var

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yaşayan Nida Balcı (36) ve Murat Balcı (37) çiftinin oğulları Ateş Ayaz Balcı'nın (2,5), omuriliğindeki 14 santimlik tümörün geçen 1 Temmuz'da yapılan ameliyatla alınmasının ardından, tedavisine yoğun bakım servisinde devam ediliyor. Ameliyatın ardından uyutulan Ateş Ayaz'ın ailesi, oğullarının kendine gelmeye başladığını, sağ ve sol kolunu rahatlıkla oynattığını belirtti.
Gaziemir'de yaşayan Nida Balcı (36) ve Murat Balcı çiftinin oğulları Ateş Ayaz, omuriliğindeki 14 santimlik tümör nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamaz hale geldi. Bir süre Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören, doktorların ölüm riski gerekçesiyle ameliyat etmek istemediği Ayaz, şarkıcı Haluk Levent, İzmir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün devreye girmesiyle İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Prof. Dr. Mehmet Selçuki ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavi altında tutulan Ayaz, sağ ve sol elini oynatmaya başladı. Ayaz'ın babası Murat Balcı, "Ameliyat sonrasının fırtınalı geçeceği öngörülen yoğun bakım sürecinde çeşitli komplikasyonlar geçirmiş olmasına rağmen, oğlum şu anda sol kolunu rahatça oynatabiliyor. Bunun yanı sıra sağ kolunu da oynatmaya başladı. Aynı zamanda bizimle iletişim kuruyor, istediği şeyleri onaylayıp istemediğinde başı ile 'hayır' işareti yapıyor" dedi.
'RAHAT NEFES ALABİLMESİ İÇİN BOĞAZINA DELİK AÇILACAK'
Bu gelişmelerin yanı sıra Ayaz'ın, solunum yetmezliği nedeniyle nefes alamadığını, bu sorunu aşmak için doktorların, trakeostomi (boğazından delik açılıp nefes alması şekli) önerdiğini anlatan Murat Balcı, bu işleme onay verdiklerini açıkladı. Balcı, iyi gelişmelere rağmen Ayaz'ın bir süre daha yoğun bakım servisinde tedavi altında tutulacağını söyledi. Nida ve Murat Balcı çifti, bu süreçte kendilerine destek olanlara ve doktorlarına teşekkür etti.

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Ayaz'dan iyi haber varAyaz'dan iyi haber var

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