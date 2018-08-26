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Ayazma, bayram tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 14:16 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Kazdağları'nın Kuzey yamaçlarında bulunan Ayazma Mesire Yeri, 9 günlük bayram tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradı.

Ayazma, bayram tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Kazdağları'nın Kuzey yamaçlarında bulunan Ayazma Mesire Yeri, 9 günlük bayram tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Sıcak havadan bunalan ve deniz yerine doğayı tercih edenlerin adresi, serin havası ve buz gibi suyuyla Ayazma oldu.
Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Çanakkale sınırları içinde kalan ve bin pınarlı dağ olarak bilinen Kazdağları'nın Kuzey yamaçlarındaki Ayazma Mesire Yeri'ne akın etti. Endemik bitki çeşitliliği ve bol oksijeniyle ünlü Kazdağları'nın Ayazma Mesire Yeri'nde piknik yapan vatandaşlar, keyifli saatler geçirdi. Vatandaşlar, Kazdağları'ndan gelen buz gibi suyun aktığı dere yatağındaki masaları doldurdu. Vatandaşlar, mangal yakıp, piknik yaptı, ayaklarını Kazdağlarından gelen buz gibi sulara sokarak serinledi. Doğal güzelliklerini görmenin keyfini yaşadı.
Bazı vatandaşlar, 9 günlük bayram tatili boyunca ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle Ayazma Mesire Yeri'nde yer bulmakta güçlük çekti. Yöreye gelen tatilciler, ilçenin ünlü elması ve Bayramiç Beyazı olarak bilenen tüysüz şeftalisini de tatma imkanı buldu. Ayazma Mesire Yeri'nde yaşanan yoğunluk, bölge esnafının yüzünü güldürdü.

FOTOĞRAFLI

Ayazma, bayram tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradıAyazma, bayram tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradıAyazma, bayram tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradıAyazma, bayram tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradı

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