Ayazma Camii'nin o görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü! Restorasyon sonrası kimi memnun kimi 'onaylamadı': "Estetik yönden aykırı"

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alan, 263 yıllık bir tarihi geçmişe sahip Ayazma Camii geçtiğimiz yıl restorasyonun ardından ibadete açıldı. Ancak caminin dış cephesine takılan aydınlatma sistemi hem çevre sakinleri hem de sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi. Kimi vatandaşlar görüntüyü rahatsız edici bulurken "Çok kötü bir görüntü, inanılmaz çirkin, onaylamıyoruz" yorumları geldi. Akademisyen Buket Akçay Güven de aydınlatma şeklini "Estetik yönden aykırı bir durum" olarak niteledi.