Ayazma Millet Bahçesi gün sayıyor

Türkiye’nin ilk beş millet bahçesinden üçüne sahip olan Başakşehir, yeni bir millet bahçesine daha kavuşuyor. Yüzde 75’i yeşil alana ayrılan 41 bin metrekare büyüklüğündeki Ayazma Millet Bahçesi’nin çalışmalarında son aşamaya gelindi.

İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri olan Başakşehir, yeni bir millet bahçesine daha kavuşuyor. Ziya Gökalp Mahallesi’nde yapılan Ayazma Millet Bahçesi’nde, imalatlar tamamlanırken peyzaj çalışmalarında son aşamaya gelindi. 41 bin metrekare alan üzerine kurulan Ayazma Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerinde 100 günlük eylem planı içinde açıkladığı millet bahçeleri çalışmaları kapsamında Emlak Konut A.Ş. tarafından hayata geçirildi. Yaklaşık 10 bin metrekarelik bölümü sert zemin olan millet bahçesinin yüzde 75’i yeşil alana ayrıldı. Vadi görünümü korunan millet bahçesinin 31 bin 56 metrekarelik bölümü yeşil alan olarak tasarlandı. Ayazma Millet Bahçesi’ne 863 adet ağaç ve 13 bin 923 adet süs bitkisi dikildi.

Spor, eğlence ve dinlence bir arada

Spor alanları, çocuk oyun alanları, piknik alanları gibi birçok aktivite alanı bulunan parkta, bin 521 metrekare çiçek bahçeleri, 2 bin 570 metrekare bisiklet yolu ve koşu parkuru ile kütüphane yer alıyor. Yakın zamanda hizmete açılması hedeflenen Ayazma Millet Bahçesi’nde, yürüyüş parkurları, çay bahçesi, dinlenme ve seyir terasları da bulunuyor.