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AYB Türkiye’ye Kredi Aktarımını Askıya Aldı

24.07.2019 16:57 | Son Güncelleme

Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Türkiye’ye kredi verme işlemlerini durdurma kararı aldı

AYB Türkiye’ye Kredi Aktarımını Askıya Aldı

Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Türkiye’ye kredi verme işlemlerini durdurma kararı aldı. Türkiye’ye kredi temin eden kurumun bu adımı, Türkiye’nin Akdeniz’de Kıbrıs açıklarında sürdürdüğü sondaj faaliyetlerine karşı Avrupa Birliği’nce yürürlüğe koyulması beklenen yaptırımlar arasında.

Reuters’a konuşan bir AYB sözcüsü, bankanın Avrupa Konseyi’nden gelen öneriler doğrultusunda Türkiye’ye yönelik kısıtlayıcı önlemler alarak, Türkiye’den gelen yeni kredi başvurularını bu yılın sonuna kadar değerlendirmeye almayacağını söyledi.

AYB’nin bu bağlamda uygulamaya girecek olan kararının Türkiye’ye özel sektörü etkilememesi bekleniyor.

Avrupa Birliği yetkilileri, Temmuz ayının ilk haftalarında aldıkları kararda Türkiye’nin Kıbrıs kıyıları açıklarında petrol ve doğalgaz arayışını uyarılara rağmen sürdürmesi nedeniyle bir dizi siyasi ve mali yaptırımı gündeme getirmişti.

Türk yetkililerse, Avrupa kurumlarınca yapılacak mali kesintilerin ekonomik durumlarını etkilemeyeceğini iddia ederek Akdeniz’deki sözkonusu sondaj faaliyetlerine devam edeceklerini söylüyor.

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