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Aybar kar fırtınası nedir? Aybar kar fırtınası nereleri etkileyecek? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

08.03.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Perşembe günü kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası 'Aybar' ismi verilen kar fırtınasının ayrıntıları merak ediliyor. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan megakent İstanbul'da kar fırtınası bekleniyor. Diğer bazı illerde de kuvvetli kar yağışının görüleceği iddia edildi. Peki isminden çokça bahsedilen Aybar kar fırtınası nedir? Aybar kar fırtınası nereleri etkileyecek ve İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Aybar kar fırtınası nedir? Aybar kar fırtınası nereleri etkileyecek? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Türkiye genelinde soğuk haba dalgası etkisini devam ettirirken, İstanbul'un bir defa daha kar yağışı etkisi altına gireceği öğrenildi. İstanbul'da, Aybar Kar Fırtınası ile beraber 1987 yılından sonra görülen en etkili kar yağışının görülmesi beklenmekte.
Peki Aybar kar fırtınası nedir?

AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

Yapılan kar uyarısının ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşlar "İstanbul'da kar ne zaman yağacak?" ve "Aybar kar fırtınası nedir?" sorularını merak ediyor. Sibirya kökenli bir fırtına olarak bilinen Aybar Kar Fırtınası, Türkiye'ye doğru ilerlemesi nedeniyle gündem haline geldi. Özellikle geniş bir alanda etkili olması beklenmesi sebebiyle kar fırtınasına, heybetli, görkemli anlamına gelen Aybar ismi verildi.
2022 yılı Ocak ayının son haftası İstanbul'da etkili olan kar fırtınasına ise Avar adı verilmişti.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

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İstanbul'da kar yağışının Çarşamba gününden itibaren etkisini artırması beklenmekte. Türkiye 10-14 Mart 2022 tarihinde Aybar kar fırtınasının etkisine girecek. Sibirya'da etkili olan ve Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı uzmanlar tarafından sıkça bahsedilen Aybar kar fırtınası Perşembe ve Cuma günleri başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde kendini gösterecek.

METEOROLOJİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Ayrıca gerçekleşecek yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Sivas, Gümüşhane, Tunceli, Bingöl, Bayburt, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ek olarak sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenmekte.

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