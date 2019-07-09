Ordu'da bu yıl 913'üncüsü düzenlenen "Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali" başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Aybastı Belediyesince menderesleriyle ünlü 2 bin rakımlı Perşembe Yaylası'nda organize edilen festivalin açılışında, mehter takımı ve halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Türkiye'nin en eski festivallerinden biri olan, 913 yıldır kesintisiz yapılan organizasyonun, ilin ve ilçenin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Tezcan, 14 Temmuz Pazar günü sona erecek festivalin hayırlı olmasını diledi.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ise festival kapsamında, Perşembe Yaylası'ndaki er meydanında kıran kırana güreşlerin yapılacağını dile getirdi.

Festivalde bu yıl 31 başpehlivanın güreşeceğini kaydeden Geçtan, bunların arasında Recep Kara, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil ve Abdullah Güngör gibi önemli isimlerin bulunduğunu söyledi.

Festival kapsamında, yamaç paraşütü ve golf gösterisi, kano etkinlikleri, en lezzetli peynir, en güzel koç, en güzel dişi ve erkek buzağı, koyun kırkma ile ödüllü at yarışlarının da düzenleneceğini belirten Geçtan, etkinliklerin konserle sona ereceğini bildirdi.

Açılış törenine, Aybastı Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, daire müdürleri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

