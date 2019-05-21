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Aybek ve annesi Türkiye’den yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 13:34 | Son Güncelleme

Kırgızistan’da annesi ile birlikte hayata tutunmaya çalışan yetim Aybek Asanov’un evi bir an önce yenilenmezse, mevcut evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Aybek ve annesi Türkiye’den yardım bekliyor

Kırgızistan’da annesi ile birlikte hayata tutunmaya çalışan yetim Aybek Asanov’un evi bir an önce yenilenmezse, mevcut evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Yetim Aybek ve annesi, Türkiye’den yardım bekliyor.
Kırgızistan’ın Çüy Bölgesi’nin Yürevka köyünde annesiyle yaşam mücadelesi veren Aybek Asanov’un yaşadığı 72 yıllık ev yıkılmak üzere. Küçük yaşta babasını kaybeden Aybek, küçük çaplı işlerde çalışarak annesine bakmaya çalışıyor. Yerel imkanlarla temelleri atılan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle tamamlanamayan ev projesinin bir an önce bitirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde şu an bulundukları ev her an çökme riskiyle karşı karşıya. İHH İnsani Yardım Vakfı, Ramazan ayında gerekli bağışın gelmesi halinde Aybek ve ailesini yeni bir yuvaya kavuşturacak.
Aybek ve ailesini yeni bir yuvaya kavuşturmak isteyen hayırseverler, EV yazıp 3072’ye SMS gönderip 5 TL yardımda bulunabilir. Daha fazla yardım etmek isteyenler ise açıklamaya PROJE KODU 10950 yazarak vakfın tüm banka hesap numaralarına bağış yapabiliyor.

Aybek ve annesi Türkiye’den yardım bekliyor

Aybek ve annesi Türkiye’den yardım bekliyor

Aybek ve annesi Türkiye’den yardım bekliyor

Aybek ve annesi Türkiye’den yardım bekliyor

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