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  4. AYBİR Başkanı Talip Küçükcan'dan ABD'nin sözde barış planına tepki:

AYBİR Başkanı Talip Küçükcan'dan ABD'nin sözde barış planına tepki:

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 18:42 | Son Güncelleme

"ABD ve İsrail yönetimlerini uluslararası hukuku hiçe alan, Filistin halkının hak ve özgürlüklerini inkar eden, Müslümanlar için vazgeçilmesi mümkün olmayan Kudüs'ün İsrailleştirilmesi ve iki devletli çözüm arayışının sonu anlamına gelen bu planı derhal geri çekmeye çağırıyoruz"

İSTANBUL (AA) - İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği (AYBİR) Başkanı Prof. Dr. Talip Küçükcan, birlik olarak ABD ve İsrail yönetimini, sözde Orta Doğu barış planını geri çekmeye çağırdıklarını bildirdi.

Prof. Dr. Küçükcan yaptığı yazılı açıklamada, ABD yönetiminin açıkladığı Filistin-İsrail Barış Planı'nın, uluslararası hukuk ilkelerini hiçe sayan ve Filistin halkı başta olmak üzere dünya Müslümanlarının haklı talep ve hassasiyetlerini gözardı eden bir plan olduğunu belirtti.

Açıklanan vizyonun, bir barış planı içermekten öte İsrail devletinin kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği Filistin topraklarını işgal, kolonileştirme, yasa dışı yerleşim yerleri kurma, zorbalıkla nüfus dengelerini değiştirme politikalarını meşrulaştırma girişimi olduğuna dikkati çeken Küçükcan, Filistin halkı ve İslam dünyasının böylesine haksız ve hukuksuz bir planı kabul etmesi ve onaylamasının mümkün olmadığına işaret etti.

Küçükcan, Filistin-İsrail meselesinin adil ve hakkaniyete dayalı ilkeler çerçevesinde çözüme kavuşturulmadığı sürece bölgede barış ve istikrarın kurulamayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaşanacak gerilim ve çatışmaların bölge sınırlarının çok ötesinde etkileri olacağı aşikardır. Bu gerçeklerden de hareketle Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği, NATO ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası ve bölgesel kurumların Filistin halkı ile dayanışma içinde ABD'nin açıkladığı sözde barış planına karşı acilen toplanmaları ve güçlü tepkiler vermelerini bekliyoruz. İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği olarak ABD ve İsrail yönetimlerini uluslararası hukuku hiçe alan, Filistin halkının hak ve özgürlüklerini inkar eden, Müslümanlar için vazgeçilmesi mümkün olmayan Kudüs'ün İsrailleştirilmesi ve iki devletli çözüm arayışının sonu anlamına gelen bu planı derhal geri çekmeye çağırıyoruz."

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