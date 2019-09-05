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Aybüke bebek ve annesi aynı mezarlıkta toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 16:29 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, geçen hafta evinde iple tavana asılı halde bulunan Fatma B.

Aybüke bebek ve annesi aynı mezarlıkta toprağa verildi

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA) - SAMSUN'da, geçen hafta evinde iple tavana asılı halde bulunan Fatma B. (27) ve beşiğinde ölü bulunan 1 aylık bebeği Aybüke, Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde aynı mezarlıkta, yan yana toprağa verildi.
Acı olay, geçtiğimiz hafta Salı günü Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre işten eve dönen Tarık B., yatak odasında eşi Fatma B.’yi iple tavana asılı halde, 1 aylık bebekleri Aybüke'yi de beşiğinde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fatma B. ve Aybüke bebeğin hayatlarını kaybettiğini belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, ilk bulgulara göre bebeğin kendi kusmuğundan ya da annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalıp, solunum yetersizliğinden hayatını kaybettiği değerlendirildi. Bebeğinin öldüğünü gören annenin de iple kendini asarak, yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duran savcılık, soruşturmayı sürdürüyor.
AYNI MEZARLIKTA TOPRAĞA VERİLDİLER
Fatma B. ve kızı Aybüke'nin cenazesi, aynı tabut içinde dün ilçede kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Zonguldak'ın Kozlu ilçesine gönderildi. Taşbaca Mahalle Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası anne ile bebeği, aynı mezarlığa defnedildi.
Baba Tarık B., yaptığı açıklamada eşinin bebeğini öldürüp intihar ettiği yönünde sosyal medyada linç edildiklerini söyledi. Otopsi raporunda her şeyin ortaya çıkacağını anlatan ve sosyal medya hesabından da konuyla ilgili son kez açıklamada bulunduğunu ifade eden Tarık B., "Bu haberler tamamen asılsız. Sosyal medyada bana da ithamlarda bulunuyorlar. Muhtemel olan eşim çocuğumuzu emzirdikten sonra beşiğine yatırıp kendisi uyuyor. Uyandığında ise sırt üstü yatan kızımızın kendi sütü ile boğulup vefat ettiğini görünce beşikten alıp, müdahale ediyor. Vefat ettiğini anlayınca, bir müddet düşünüp ardından lohusalığın da vermiş olduğu ruh haliyle kendi canına kıyıyor. Bu senaryo adli tıp raporu aksini iddia edene kadar da geçerlidir. Adli vaka olduğu için gerek eşimin gerek benim cep telefonu ve hatlarımıza polis tarafından incelenmesi için el konulmuştur. İnsanları biraz vicdanlı olmaya davet ediyorum. Yaşadığım acının tarifi yok. İyi niyetli tüm taziye mesajları, temennileri, dileklerin de bulunan tanıyan tanımayan herkesten Allah razı olsun. Geriye kalan ve yukarı da bahsettiğim kötü niyetli ithamlar da bulunan insanlara da şunu diyorum. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi.
FOTOĞRAFLI

Aybüke bebek ve annesi aynı mezarlıkta toprağa verildiAybüke bebek ve annesi aynı mezarlıkta toprağa verildiAybüke bebek ve annesi aynı mezarlıkta toprağa verildiAybüke bebek ve annesi aynı mezarlıkta toprağa verildi

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