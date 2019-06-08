"Aybüke, Dilay, Necmettin öğretmenler bu ülkede son bulmaz"

Bayramlarda yaşanılması gereken sevinçten 3 bayramdır ayrı kaldıklarını anlatan Yalçın, "Allah kimsenin başına vermesin. Aybüke, Dilay, Necmettin öğretmenler bu ülkede hiçbir zaman son bulmaz. Hainlerin yaptıkları yanlarına kar kalmadı, kalmayacağına inancımız tam. Devletin terörle mücadeleyle ilgili organlarının, kurumlarının gerekli mücadeleyi yaptığına inanıyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Baba Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aybüke'siz 3 bayramı geride bıraktıklarını vurgulayarak her şehit ailesi gibi hüzünlü olduklarını söyledi.

İlk görev yeri Kozluk'ta henüz 7 aylık öğretmenken karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan Yalçın'ın şehadetinin üzerinden iki yıl geçti.

AHMET ÖZLER - Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı kalplerinde yaşatan ailesi, devletin ve milletin her zaman yanlarında olmasından teselli buluyor.

Allah'tan bütün şehit ailelerine ve gazilere sabır dileyen Yalçın, "Kimsenin başına böyle bir olayın gelmesini istemeyiz. Sevindirici tarafı manevi tarafı. Cenabıhak, ayetinde, 'Şehitlere ölüler demeyin, onlar diridirler fakat siz hissedemezsiniz.' diyor. Sığındığımız, teselli bulduğumuz taraf burası. İnşallah biz çocuğumuzdan razıyız, Allah da razı olur." dedi.

Yalçın, kızının şehit olmasının ardından devletin her kurumundan ilgi ve alaka gördüklerini belirterek, daha sonra dünyaya gelen birçok kız çocuğuna şehit öğretmenin adının verildiğini aktardı.

Bununla ilgili birçok duruma şahit olduğunu ifade eden Yalçın, "Bu beni çok etkiledi. Bu millet gerçekten, Türk milleti asil bir millet. Damarlarında akan kanın yüzlerine yansıması olarak kabul ediyorum ben bu olayı. Türk milleti asil ve şerefli bir millet, Allah yardımcısı olsun." şeklinde konuştu.

- "Bütün öğretmenlerimizin Allah yardımcıları olsun"

Anne Zehra Yalçın da bayramlar ve özel günlerin kızı olmadan çok kötü geçtiğini söyledi.

Kızları olmadan bir bayramı daha geçirdiklerini vurgulayan anne Yalçın, "Üzgünüm. Manevi yönden çok güzel ama anne yüreği hiçbir şey dinlemiyor. Bütün öğretmenlerimizin Allah yardımcıları olsun. Böyle bir olayı kimsenin başına vermesin. Hiçbir anne ağlamasın, canı yanmasın. Allah korusun, Allah esirgesin onları." dedi.