Aybüke öğretmen şehadetinin 2. yılında anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde anıldı.

İlk görev yeri Kozluk'ta henüz 7 aylık öğretmenken, karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Yalçın'ın ölümünün üzerinden iki yıl geçti.

Safranbolu ilçesinde yaşayan şehit annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın, kızlarının ölümünün ikinci yılında mevlit programı düzenledi.

Safranbolu Ulu Cami'de ikindi namazı sonrası düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim, ilahi ve kasideler okundu.

Programın ardından cami avlusunda vatandaşlara yemek ikram edildi.

Baba Yalçın, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Programa, Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, bazı daire müdürleri, Yalçın'ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

