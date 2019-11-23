Aybüke öğretmenin ailesi bu 24 Kasım'ı da hüzünlü geçiriyor

AHMET ÖZLER - Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi, kızlarının olmadığı bir Öğretmenler Günü'nü daha buruk geçirecek.

Şehit öğretmenin annesi Zehra Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının çok cana yakın, içten, girdiği her ortamda kendisini kabullendiren bir insan olduğunu dile getirdi.

Öğretmenliğin kızının küçüklükten hayali olduğunu ve müziği çok sevdiğini anlatan Yalçın, öğretmen olduktan sonra da Doğu ve Güneydoğu'ya gitmek istediğini, oradaki çocuklara bir şeyler öğretmek için can attığını ifade etti.

Rahmetli kızının öğretmenliği çok sevdiğini vurgulayan anne Yalçın, "Rabbim gönlüne göre de verdi. İlk öğretmen olduğunda o kadar mutluydu ki 'çok şükür kazandım anne' dedi. Kozluk çıktığında biz sıcak bakmadık ama 'olsun gideceğim, öğretmen olmak, öğretmenlik yapmak istiyorum beni engellemeyin' dedi. İyi ki de engellememişiz. Hep istediği şeyleri yaptı ama hiç bizi üzmedi. Öğretmenliği çok istemişti." diye konuştu.