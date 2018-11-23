HABER

Aybüke öğretmenin anısına konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 23:05 | Son Güncelleme

Batman'da terör örgütü PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın arkadaşlarının da aralarında bulunduğu müzik grubu, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Ankara'da dinleti verdi

Batman'da görevi başındayken PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın birlikte görev yaptığı arkadaşlarının da aralarında bulunduğu müzik grubu, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında verdikleri dinletide başkentli eğitimcilerle bir araya geldi.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 81 ilden Ankara'ya gelen öğretmenler arasında bulunan Batmanlı öğretmenler, görevi başındayken PKK'lı teröristlerce şehit edilen meslektaşları Şenay Aybüke Yalçın için bir dinleti hazırladı. MEB Şura Salonu'ndaki dinletiye, Ankara'nın farklı bölgelerinde görev yapan öğretmenler ile Milli Eğitim Bakanlığı personeli ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın da katıldı.

26 kişilik Batman Korosu, Aybüke öğretmenin sevdiği türkülerin de yer aldığı eserleri seslendirdi.

Aybüke öğretmenin şehit olmadan önce katıldığı bir programda "Mağusa Limanı" türküsünü söylediği video salondakilere duygulu anlar yaşattı.

Etkinlik sonunda Batman korosu şefi Hakan Karabulut'a çiçek hediye eden baba Sadık Yalçın, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Yalçın, bu yılki Öğretmenler Günü'nün Aybüke öğretmen ve tüm şehitlerin anısına düzenlenmesini sağlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a teşekkür ederek "24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlanmasını sağlayan Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve bütün öğretmenlerimize rahmet diliyorum. Bizler bu ülkenin sahipleriyiz ve kimseye bırakmayacağız." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında sahneye çıkan pop şarkıcısı Buray Hoşsöz de salondakilere keyifli anlar yaşattı.

Yol kenarında ayaküstü tedavi! Önce yakıyorlar, sonra da...Yol kenarında ayaküstü tedavi! Önce yakıyorlar, sonra da...
GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturmasıGÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması
'Maceracı' programının sunucusu Murat Yeni FETÖ'den tutuklandı'Maceracı' programının sunucusu Murat Yeni FETÖ'den tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 Kasım Öğretmenler Günü şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın

En Çok Okunan Haberler

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

İran, Suudi Arabistan bayraklı tekneye el koydu!

İran, Suudi Arabistan bayraklı tekneye el koydu!

Havayolu ve otel konaklamada taksit sayısı artıyor

Havayolu ve otel konaklamada taksit sayısı artıyor

Emina Jahovic makyajsız yakalandı! 'Abartıyorsunuz'

Emina Jahovic makyajsız yakalandı! 'Abartıyorsunuz'

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Maceracı' programının sunucusu Murat Yeni FETÖ'den tutuklandı

'Maceracı' programının sunucusu Murat Yeni FETÖ'den tutuklandı

Öğrencileri darp edip paralarını aldığı iddia edilen polis tutuklandı

Öğrencileri darp edip paralarını aldığı iddia edilen polis tutuklandı

Çarpıcı uyarı: ABD, S-400 sevkiyatını bozmak için provokasyon yapabilir

Çarpıcı uyarı: ABD, S-400 sevkiyatını bozmak için provokasyon yapabilir

Öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri - 24 Kasım resimli öğretmenler günü mesajları 2018

Öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri - 24 Kasım resimli öğretmenler günü mesajları 2018

İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.