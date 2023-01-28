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Aybüke Pusat dekolteli fotoğrafını paylaştı! Furkan Andıç kayıtsız kalamadı

28.01.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfırıncı Gün dizisinde Nisan karakterine hayat veren Aybüke Pusat sosyal medya paylaşımları ile adından söz etmeye devam ediyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan dizideki performansı çok beğenilen Pusat’ın son paylaşımına yorum yağdı. Güzel oyuncu ile adı aşk iddialarına karışan Furkan Andıç da fotoğrafa kayıtsız kalamadı.

Aybüke Pusat dekolteli fotoğrafını paylaştı! Furkan Andıç kayıtsız kalamadı

Aybüke Pusat cesur pozları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Sıfırıncı Gün oyuncuları arasında yer alan Pusat derin bacak dekoltesiyle nefes kesti.

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Pusat’ın takipçileri fotoğrafa “Yandı buralar alev aldı”, “Nefes alamıyorum”, “Çiçeğim yakıyorsun” yorumlarında bulundular.

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Bir süredir Aybüke Pusat ile adı aşk dedikodularına karışan Furkan Andıç da fotoğrafa kayıtsız kalamadı. Andıç’ın yorumuna Pusat öpücük ile cevap verdi.

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2019 yılında yayınlanan ‘Her Yerde Sen’ adlı dizide iki sevgiliyi canlandıran Aybüke Pusat ve Furkan Andıç o dönem birlikte oldukları iddialarını yalanmamıştı. Daha sonra birlikte görüntülenen çift tekrar iddiaları yalanmış ve arkadaş olduklarını söylemişlerdi.

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25 Şubat 1995 doğumlu olan Aybüke Pusat 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olduktan sonra oyunculuğu adım attı. Ünlü isim ilk olarak Medcezir dizisinde rol aldı ve Elif karakterine hayat verdi.

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Güzel oyuncunun rol aldığı diziler arasında O Hayat Benim, Familya ve Söz de bulunuyor.

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