Aybüke Pusat süper minisiyle sere serpe uzandı! Eteğini yukarı çekip...

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aybüke Pusat, süper minili stüdyo pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

Aybüke Pusat'ın paylaşımını Damla Colbay, Melisa Döngel, Furkan Andıç gibi isimler de beğendi.

Üniversitede bale eğitimi alan Aybüke Pusat, 2014 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında 3 olmuştu.

Medcezir dizisiyle oyunculuğa adım atan yıldız; Beş Kardeş, O Hayat Benim, Söz ve Her Yerde Sen gibi yapımlarda rol aldı.

Aybüke Pusat'ın bir süredir meslektaşı Furkan Andıç ile aşk yaşadığı konuşuluyor.



