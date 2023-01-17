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  4. Aybüke Pusat süper minisiyle sere serpe uzandı! Eteğini yukarı çekip...

Aybüke Pusat süper minisiyle sere serpe uzandı! Eteğini yukarı çekip...

17.01.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen dizisi Sıfırıncı Gün ile ekranlara dönen güzel oyuncu Aybüke Pusat, bir reklam filmi için kamera karşısına geçti. Gümüş tonlarında mini bir elbise giyen Aybüke Pusat, koltukta sere serpe uzandı.

Aybüke Pusat süper minisiyle sere serpe uzandı! Eteğini yukarı çekip...

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aybüke Pusat, süper minili stüdyo pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

Aybüke Pusat süper minisiyle sere serpe uzandı! Eteğini yukarı çekip...

Aybüke Pusat'ın paylaşımını Damla Colbay, Melisa Döngel, Furkan Andıç gibi isimler de beğendi.

Aybüke Pusat süper minisiyle sere serpe uzandı! Eteğini yukarı çekip...

Üniversitede bale eğitimi alan Aybüke Pusat, 2014 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında 3 olmuştu.

Aybüke Pusat süper minisiyle sere serpe uzandı! Eteğini yukarı çekip...

Medcezir dizisiyle oyunculuğa adım atan yıldız; Beş Kardeş, O Hayat Benim, Söz ve Her Yerde Sen gibi yapımlarda rol aldı.

Aybüke Pusat süper minisiyle sere serpe uzandı! Eteğini yukarı çekip...

Aybüke Pusat'ın bir süredir meslektaşı Furkan Andıç ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

Aybüke Pusat süper minisiyle sere serpe uzandı! Eteğini yukarı çekip...


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Aybüke Pusat sosyal medya Oyuncu

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