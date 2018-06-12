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Aybüke Pusat'tan Söz dizisine veda mesajı

DİZİ HABERLERİ  | 12.06.2018 22:53 | Son Güncelleme

Başrol oynadığı Söz dizisine sezon finalinde veda eden Aybüke Pusat, sosyal medyadan bir veda mesajı yayınladı.

Aybüke Pusat'tan Söz dizisine veda mesajı

Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde Bahar karakterini canlandıran Aybüke Pusat sezon finali bölümünde ölerek diziden ayrıldı.

Aybüke Pusat bugün de sosyal medyadan bir veda mesajı yayınladı. İşte, Aybüke Pusat’ın veda mesajı:

"Canım ekip! Sizinle geçirdiğim her an için binlerce kere teşekkür ederim. Vedaları sevmiyorum, hiç de beceremiyorum. Kalbimden neler geçtiğini bilecek kadar iyi tanıdınız artık beni. ‘İyi ki’ lerim hep sizinle.. Hepinizi öpüyorum.Yapımcılarımız, yönetmenlerimiz, senaristlerimiz, canım oyuncu arkadaşlarım! Bu güzel yolda bir an bile elimi bırakmadınız. Sağ olun, var olun'

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