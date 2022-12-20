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Aybüke Pusat transparan elbiseli pozunu paylaştı! 'Biz dün gece ne yaşadık?'

20.12.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfırıncı Gün dizisinin yıldızı Aybüke Pusat, Instagram hesabından paylaştığı transparan pozuyla bakana bir daha baktırdı. Aybüke Pusat, merdiven başında eteğini yukarı çektiği kare ile dikkatleri üzerine topladı.

Aybüke Pusat transparan elbiseli pozunu paylaştı! 'Biz dün gece ne yaşadık?'

3 yıl aradan sonra televizyon ekranlarına dönecek olan güzel oyuncu Aybüke Pusat, transparan elbisesiyle beğeni topladı. Pusat, cesur pozuna ''Biz dün gece ne yaşadık tam olarak?'' notunu düştü.

Aybüke Pusat tamamen tranparan elbisesiyle poz verdi! Eteğini yukarı çekip...

Pusat'ın cesur stilini takipçilerinin yanı sıra Merve Dizdar, Furkan Andıç, Melisa Aslı Pamuk ve Enis Arıkan gibi ünlü isimler de beğendi.

Aybüke Pusat tamamen tranparan elbisesiyle poz verdi! Eteğini yukarı çekip...

Hacettepe Üniversitesi'nde bale eğitimi alan Aybüke Pusat, daha sonra Anadolu Üniversitesi'nde işletme okumuştu.

Aybüke Pusat tamamen tranparan elbisesiyle poz verdi! Eteğini yukarı çekip...

2014 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında 3. olan yıldız, ilk oyunculuk deneyimini Medcezir dizisiyle yaşadı.

Aybüke Pusat tamamen tranparan elbisesiyle poz verdi! Eteğini yukarı çekip...

Söz dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Aybüke Pusat, Sıfırıncı Gün dizisinde Nisan karakterine hayat veriyor.

Aybüke Pusat tamamen tranparan elbisesiyle poz verdi! Eteğini yukarı çekip...

Güzel oyuncuya Sıfırıncı Gün dizisinde Engin Öztürk ve Damla Colbay gibi isimler eşlik ediyor.

Aybüke Pusat tamamen tranparan elbisesiyle poz verdi! Eteğini yukarı çekip...

Aybüke Pusat'ın uzun zamandır meslektaşı Furkan Andıç ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

Aybüke Pusat tamamen tranparan elbisesiyle poz verdi! Eteğini yukarı çekip...

Aybüke Pusat tamamen tranparan elbisesiyle poz verdi! Eteğini yukarı çekip...


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