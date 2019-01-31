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AYBÜKE, SİNÜZİTE BAĞLI KOMPLİKASYON NEDENİYLE KÖR OLUYORDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 11:59 | Son Güncelleme

Burun akıntısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan 13 yaşındaki Aybüke Aygün'ün sağ gözünde sinüzite bağlı gelişen komplikasyon sonucu görme kaybı oluştu.

Haber: Buse ÖZEL-Kamera: İSTANBUL, (DHA)
Burun akıntısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan 13 yaşındaki Aybüke Aygün'ün sağ gözünde sinüzite bağlı gelişen komplikasyon sonucu görme kaybı oluştu. Ailesi tarafından hemen hastaneye götürülen ve ameliyata alınan küçük kızın gözü, başarılı bir operasyonla yeniden görmeye başladı. Operasyonu gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Emre Koçak, sinüzit vakalarının yüzde 5'inde görülen ve periorbital apse adı verilen komplikasyonun tedavi edilmediğinde kalıcı görme kaybına yol açabileceğini söyledi.

Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Hasan Emre Koçak, küçük kızın kendilerine burun akıntısı, yüksek ateş ve gözünde kızarıklık şikayeti ile getirildiğini anlatarak, "Yaptığımız tetkiklerde göz küresi içinde, mikrop toplanması dediğimiz bir apse odağı olduğunu gördük. İlk geldiğinde görmesinde sorun yoktu ancak saatler içinde gözünün kapandığını ve görme kaybı başladığını fark ettik. Acilen operasyona aldık. Burun içerisinden girip, sinüs bölgesini tamamen temizledikten sonra göz içerisinde bulunan enfeksiyon odağını da temizledik. Bu sayede görmesinin ve enfeksiyonun düzelmesini sağladık. Dramatik bir düzelme oldu kendisinde. Tamamen kapalı olan gözü iki gün içinde düzeldi" dedi.

'TEDAVİDE GEÇ KALINIRSA GÖRME KAYBI VE BEYİN İLTİHABI YAŞANABİLİR'
Göz küresi içinde enfeksiyon gelişmesi durumunun nadir görüldüğünü belirten Dr. Koçak, sinüzit sonucunda gözde apsenin görülmesi sıklığının da yüzde 5 olduğunu belirtti. Dr. Koçak şunları söyledi:
"Üst solunum yolu enfeksiyonu sonucunda gelişen sinüzit ve onun sonucunda gelişen bir komplikasyon ile göz içinde periorbital apse dediğimiz bir apse oluşuyor. Bu gibi durumlarda öncelikle ilaç tedavisi veriyoruz ancak görme kaybı yaşanırsa ameliyat ile enfeksiyonu drene ediyoruz, yani boşaltıyoruz. Üst solunum yolu sonucunda, sinüzit görülme oranı yaklaşık yüzde 5 civarında. Sinüzit sonrasında da orbital komplikasyon dediğimiz göz küresi içinde oluşan enfeksiyonun da akut sinüzit olanlarda görülme oranı yüzde 5 civarında. Oldukça nadir görülen bir durum. Göz iltihabı yaşayanların hemen doktora başvurması gerekiyor. Tedavinin kesinlikle hastanelerde yapılması gerekiyor. Evde antibiyotik gibi ilaçlar alınarak, tedavi edilebilecek bir tür değil. Geç kalınırsa gözde görme kaybı kalıcı olabilir. Daha da ilerlerse beyin iltihabına neden olur."

BURNUNDA TIKANIKLIK YAŞANDI
Aybüke Aygün ise saatler içerisinde gözünde görme kaybı yaşadığını ve çok korktuğunu belirterek, şimdi kendisini iyi hissettiğini söyledi. 3 çocuk annesi Serap Aygün de "Burun akıntısı ve ateş vardı. Ancak burnu tıkalı olduğu için akamıyordu. Önce acil servise başvurduk. İlaç aldık, şikayetleri devam etti. Doktorumuz ,'Daha fazla şişerse hemen müdahale etmemiz gerekir' demştş. Aynı gece sabaha karşı, eğitim ve araştırma hastanesi olduğu için buraya getirdik. Doktorlarımızın çabasıyla tamamen iyileşti. Doktorlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:
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- Aybüke Aygün'ün ameliyattan önceki hali
- Aybüke Aygün ile Dr. Hasan Emre Koçak muayene detayları
- Dr. Hasan Emre Koçak ile röp.
- Aybüke Aygün ve anne Serap Aygün ile röp.

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