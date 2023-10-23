Ayça Ayşin Turan tatil pozlarıyla büyüledi! "Kilo almışsın" yorumları dikkat çekti

Ada Masalı, Arıza, Zemheri gibi başarılı yapımlarda rol alan Ayça Ayşin Turan şimdilerde Kader Bağları dizisinde Sevda karakterine hayat veriyor. Oyunculuğu ve güzelliğiyle beğeni toplayan Turan paylaştığı pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Ayça Ayşin Turan "Sarı yaz" notuyla paylaşım yaptı.

Tatil pozlarını peş peşe paylaşan güzel oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.

Ünlü ismin paylaşımında yeni imajı da dikkat çekti. Ayça Ayşin Turan'ın takipçileri "Kilo almışsın", "Bu saç tarzına bayıldım", "Kısa saç çok yakışmış", "Biraz kilo almışsınız ama yakışmış", "Sonunda kısa saçlarını gördük" yorumlarında bulundu.







