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Ayça Ayşin Turan tatil pozlarıyla büyüledi! "Kilo almışsın" yorumları dikkat çekti

23.10.2023 10:03 | Son Güncelleme:
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Şimdilerde Kader Bağları dizisinde rol alan Ayça Ayşin Turan sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaştı. Yeni aşkı Mehmet Aslan’la mutlu bir beraberlik sürdüren Turan güzelliğiyle adeta büyülerken bazı takipçileri “Kilo almışsın” yorumlarında bulundu. Ünlü ismin paylaşımında yeni imajı da dikkat çekti.

Ada Masalı, Arıza, Zemheri gibi başarılı yapımlarda rol alan Ayça Ayşin Turan şimdilerde Kader Bağları dizisinde Sevda karakterine hayat veriyor. Oyunculuğu ve güzelliğiyle beğeni toplayan Turan paylaştığı pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan Ayça Ayşin Turan "Sarı yaz" notuyla paylaşım yaptı.

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Tatil pozlarını peş peşe paylaşan güzel oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.

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Ünlü ismin paylaşımında yeni imajı da dikkat çekti. Ayça Ayşin Turan'ın takipçileri "Kilo almışsın", "Bu saç tarzına bayıldım", "Kısa saç çok yakışmış", "Biraz kilo almışsınız ama yakışmış", "Sonunda kısa saçlarını gördük" yorumlarında bulundu.

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