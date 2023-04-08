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Ayça Ayşin Turan transparan sütyen giyip gömleğinin önünü açtı!

08.04.2023 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Ada Masalı dizisinde rol alan Ayça Ayşin Turan bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Cesur paylaşımları ile kendinden söz ettiren Ayça Ayşin Turan transparan sütyen giyip dekolteli poz verdi.

Ayça Ayşin Turan transparan sütyen giyip gömleğinin önünü açtı!

Alp Navruz ile ayrılığının ardından adı Murat Boz ve Umut Evirgen ile anılan Ayça Ayşin Turan dekolteli pozuyla nefes kesti. Saçlarını kestiren ve kahkül bırakan Turan’ın yeni imajı takipçileri tarafından çok beğenilmişti.

ayça

30 yaşındaki ünlü ismin fotoğrafına takipçileri "Aşk kadın", "Kraliçe geri döndü", "Ne kadar güzelsin", "En güzel kız" yorumlarında bulundu.

transparan-giyen-ayça-ayşin-turan

Güzel oyuncunun fotoğrafını beğenenler arasında Adım Farah dizisi ile ekranlara geri dönen Demet Özdemir ve Cansu Tosun da yer aldı.

ayça-ayşin-turan-dekolteli-poz-verdi

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ayça Ayşin Turan’ın 6,2 milyon takipçisi bulunuyor.

ayça-ayşin-turan-dekolte

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Ayça Ayşin Turan Murat Boz dekolte yaşında

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