Ayça Ayşin Turan transparan sütyen giyip gömleğinin önünü açtı!

Alp Navruz ile ayrılığının ardından adı Murat Boz ve Umut Evirgen ile anılan Ayça Ayşin Turan dekolteli pozuyla nefes kesti. Saçlarını kestiren ve kahkül bırakan Turan’ın yeni imajı takipçileri tarafından çok beğenilmişti.

30 yaşındaki ünlü ismin fotoğrafına takipçileri "Aşk kadın", "Kraliçe geri döndü", "Ne kadar güzelsin", "En güzel kız" yorumlarında bulundu.

Güzel oyuncunun fotoğrafını beğenenler arasında Adım Farah dizisi ile ekranlara geri dönen Demet Özdemir ve Cansu Tosun da yer aldı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ayça Ayşin Turan’ın 6,2 milyon takipçisi bulunuyor.





