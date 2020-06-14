Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Ayça Çağla Altunkaya'nın hayat hikayesi

Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı aylar önce ilk olarak ABD'deki bir maçta birlikte görüntülenmişlerdi. Daha sonra ise Acun'un paylaşımlarında da yer alan Ayça Çağla Altunkaya, kendi Instagram hesabından sevgilisi Ilıcalı ile çekilen pozlarını da paylaşmıştı.

İkilinin aşk pozları ortaya çıkarken, internet kullanıcıları Ayça Çağla Altunkaya hakkında bilgi almak için internette arama yapıyor. İşte Ayça Çağla Altunkaya'nın hayatı.

Son olarak Acun'un genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya yazdığı son mesajla gündem oldu. Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün canlı yayın yaparken ilginç bir yorum aldı. Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya canlı yayın yorumlarına "Whatsappında bir şey yazdım" notunu düştü.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

1999 Yalova doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya, 21 yaşındadır. Sevgilisi Acun Ilıcalı ise 29 Mayıs 1969 doğumludur. Basketbol ile ilgilenen Ayça Çağla Altunkaya, hemşirelik okulundan mezun olmuştur.

Hala Yalova'da ikamet eden Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz günlerde Survivor'un çekildiği Dominik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkmıştır.