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Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Ayça Çağla Altunkaya'nın hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 23:09 | Son Güncelleme

Ayça Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla gündemde. Aylardır Dominik'te bulunan Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Acun Ilıcalı ile birlikte Türkiye'ye döndü. Ayça Çağla Altunkaya, Acun'la çekilen fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaşmıştı. Ayça Çağla Altunkaya'nın hayatı da merak konusu oldu. Peki Ayça Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ayça Çağla Altunkaya hakkında merak edilenler.

Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Ayça Çağla Altunkaya'nın hayat hikayesi

Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı aylar önce ilk olarak ABD'deki bir maçta birlikte görüntülenmişlerdi. Daha sonra ise Acun'un paylaşımlarında da yer alan Ayça Çağla Altunkaya, kendi Instagram hesabından sevgilisi Ilıcalı ile çekilen pozlarını da paylaşmıştı.

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İkilinin aşk pozları ortaya çıkarken, internet kullanıcıları Ayça Çağla Altunkaya hakkında bilgi almak için internette arama yapıyor. İşte Ayça Çağla Altunkaya'nın hayatı.

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Son olarak Acun'un genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya yazdığı son mesajla gündem oldu. Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün canlı yayın yaparken ilginç bir yorum aldı. Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya canlı yayın yorumlarına "Whatsappında bir şey yazdım" notunu düştü.

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AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

1999 Yalova doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya, 21 yaşındadır. Sevgilisi Acun Ilıcalı ise 29 Mayıs 1969 doğumludur. Basketbol ile ilgilenen Ayça Çağla Altunkaya, hemşirelik okulundan mezun olmuştur.

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Hala Yalova'da ikamet eden Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz günlerde Survivor'un çekildiği Dominik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkmıştır.

Ayça Çağla Altunkaya

İkilinin aşk yaşadığı ilk kez, Acun Ilıcalı'ya ait sürat teknesinde çekilmiş fotoğraf sonrası ortaya çıkmıştır. Ayça Çağla Altunkaya'nın, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile olan benzerliği de internetin en çok konuşulan konularından biri olmuştu.

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