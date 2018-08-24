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Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.08.2018 12:17 | Son Güncelleme

Ünlü isimler zaman zaman kendilerine sosyal medyadan gelen mesajları ifşa ediyor! Bunu yapan son ünlü isim Ayça Erturan oldu! Ayça Erturan, kendisine ahlaksız teklifte bulunan sosyal medya kullanıcısını ifşa etti.

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

BKM Mutfak oyuncusu Ayça Erturan, Instagram hesabından deniz kenarında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına ise 'Geçip giden zamanları bir yerde bulsam' notunu düştü.

'BİR GECE İÇİN 1 MİLYON EURO'

Ancak oyuncunun bu fotoğrafına sosyal medya kullanıcısı çirkin bir yorumda bulundu. Kullanıcı, oyuncunun fotoğrafının altına; 'Bir gece için bir 1 milyon euro' yazdı.

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Bu sosyal medya tacizinin ekran görüntüsünü alan Ayça Erturan, görüntüye 'Edep yahu' notunu düşerek tacizciyi ifşa etti.

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Ayça Erturan Ayça Erturan ifşa

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
etmez o kadar ya 100 euro anca
ÇOK KOMİK BİR GECE İÇİN 1ML UERA VERECEK OLAN VARMI,HEP REKLAM BUNLAR.
adam özel mesaj atmamış ki zaren açık açık yazmış.
reklam kokan hareketler bunlar...)):
biri sallıyor bir milyon € diye biride bunu gerçek sanıyor reklamın iyisi kötüsü olmaz misali.
bir milyon euro mu hahaha 100 türkish lira işler
Bunlar reklam kokan hareketler, ne gerek var ve acaba 1 milyon euro yu gerçekten verebileceğini bilse ne yapardı. Sahi 1 milyon euro 7 milyon lira bak benim bile fikrim değişmeye başladı!!!!
Adam hem ahlaksız hemde yalanciymis.Keske ifşa etmeseydi.
Kendine biçilen değeri yüksek olunca paylaşmış, 1 gece için 1 lira denseydi paylaşır mıydı acaba?
hoşuna gitmiş anlaşılan
Buda manşette kalmak istiyor.1 milyonmuş gerzek bu millet değil mi
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