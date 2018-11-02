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Aycı: Seferlerimiz büyük bir başarıyla yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 15:25 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'ndan ilk üç günde yapılan seferlerin büyük bir başarıyla gerçekleştiğini belirterek, "15 saatlik bir operasyon yapıyoruz.

Enver ALAS - İstanbul (DHA) - TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'ndan ilk üç günde yapılan seferlerin büyük bir başarıyla gerçekleştiğini belirterek, "15 saatlik bir operasyon yapıyoruz. Saatte iki uçuşumuz var. Şu anki gidişat hem seferlerimizin kalitesi bakımından hem zamanındalığı bakımından hakikaten havalimanımızın ne kadar mükemmel inşa edildiğini bir kez daha yaşıyoruz" dedi. THY Teknik A.Ş. ile Özçelik-İş Sendikası arasında '6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi' imza töreninin ardından basın mensuplarına konuşan İlker Aycı, 29 Ekim'de resmi açılışı, 31 Ekim'de de ilk seferlerin gerçekleştirildiği İstanbul Havalimanı'ndan ilk üç günlük uçuşları değerlendirdi. Aycı, "15 saatlik bir operasyon yapıyoruz. Saatte iki uçuşumuz var. Bu uçuşlarla beraber en önemli şey bu havalimanının ilk denemelerini gerçekleştirmiş oluyoruz. Şu anki gidişat hem seferlerimizin kalitesi bakımından hem zamanındalığı bakımından hakikaten havalimanımızın ne kadar mükemmel inşa edildiğini bir kez daha yaşıyoruz. Beklediğimizin çok üzerinde havalimanındaki testler başarıyla gidiyor" dedi. "YOLCULARIMIZI, ÇALIŞANLARIMIZI MUTLU GÖRÜYORUZ" İlker Aycı, "Allah nazar değdirmesin. Tüm denemelerde, tüm testlerde, ayrıca yapılan seferlerde de görüyoruz ki arka tarafta, uçuşların haricinde kalan kısımda yapılan deneme testleri de devam ediyor. Çalışmalarımız oralarda da iyi gidiyor. Yolcularımızı, çalışanlarımızı mutlu görüyoruz. Gerek pilotlarımız, gerek kabin memurlarımız, teknisyenlerimiz, gerek yer hizmetlerinde çalışan arkadaşlarım, herkes büyük bir gayretle şu anda muhteşem mekanda görev yapıyorlar. Önümüzdeki günlerde bu testler ve seferlerimizin sayısı ile kalitesi de böyle gitmeye devam ederse, özlediğimiz ful kapasiteye de geçeceğiz. Şu anda bu başlangıç bizim için iyi bir başlangıç. Memnunuz, mutluyuz. Seferlerimiz büyük bir başarıyla yapılıyor" ifadelerini kullandı. "SEFERLER NE ZAMAN ARTACAK?" İlerleyen günlerde sefer artışlarının olup olmayacağıyla ilgili bir soruya ise İlker Aycı, "Planlamalar yapıldı. Bu planlamalara göre gideceğiz. Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Ulaştırma Bakanlığı ile koordinasyon içerisindeyiz. Yine havalimanı işletmecisi, sivil havacılığımız ile koordinasyon içerisindeyiz. Bu koordinasyon çerçevesinde gidecek bu iş. Şu anda bu seferler çerçevesinde başlamak kafi görülüyor. Bu anlamıyla iki aylık bir deneme sürecimiz var. Şöyle bir ay geçsin, bunları daha net olarak konuşuruz. Ama şu anda gidişat planlamalar doğrultusunda gayet iyi" şeklinde yanıt verdi.

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