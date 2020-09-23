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Ayçiçeği hırsızlarını lastik izi yakalattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 11:11 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çaldıkları traktörü boş bir araziye bırakıp, römorktaki 6 ton ayçiçeğini çalan 2 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 15 gün önce Akgün Sabancı’ya ait traktör, düz kontak yapılarak römorkuyla birlikte Göztepe Mezarlığı civarına kaçırılmıştı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çaldıkları traktörü boş bir araziye bırakıp, römorktaki 6 ton ayçiçeğini çalan 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 15 gün önce Akgün Sabancı’ya ait traktör, düz kontak yapılarak römorkuyla birlikte Göztepe Mezarlığı civarına kaçırılmıştı. Hırsızlar, römorkta yüklü yaklaşık 6 ton ayçiçeği ile traktörün aküsünü çalarak kayıplara karışmıştı.
Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu lastik izlerinden yola çıkılarak, kamyonetle hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüphelinin, bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldıkları ortaya çıktı.
Polisin yaptığı operasyon sonrası gözaltına alınan B.B. ve H.Ç. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan hırsızlık şüphelileri B.B. ve H.Ç. tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi.

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