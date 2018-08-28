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Ayçiçeği tarlalarında 165 bin kök Hint keneviri bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 16:50 | Son Güncelleme

Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, ayçiçeği ekili tarlaların iç bölümünde 165 bin 543 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesinin Nadırlı köyünde E.A, S.S.Ö, İ.K, İ.G. ve N.D'nin ayçiçeği ekili tarlalarında aynı zamanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, çevresi ayçiçeği ekili tarlaların iç kısımlarında Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

Ekiplerin tarlalarda yaptığı çalışmada, 165 bin 543 kök Hint keneviri sökülerek imha edildi.

Ayçiçeği tarlalarının sahibi şüpheli 5 kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
ayçiçeği hint keneviri operasyon

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