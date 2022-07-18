Ayçiçeği tarlalarında görüldü! Ekipler teyakkuza geçti

Çanakkale'de 7 ilçedeki bazı ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılı zararlısına karşı ilaçlama yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trakya bölgesinde de görülen tırtılın, yapılan incelemede ayçiçeği zararlılarından çayır tırtılı olduğunun tespit edildiği ve ayçiçeği tarımı yapılan bazı alanlara zarar verdiği belirtildi.

Çayır tırtılının, uygun dönemde mücadele yapılmadığı takdirde yeşil aksamın tamamını yiyerek ürüne büyük zarar verdiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında İl Müdürü Erdem Karadağ, ilgili şube müdürleri ve ilçe müdürlerinin koordinesinde Eceabat, Gelibolu, merkez ilçe, Biga, Lapseki, Çan, Yenice, Bayramiç, Ezine, Ayvacık ve Bozcaada ilçelerinde 31 ekip ile sörvey ve çiftçi eğitim faaliyetleri yürütülmüştür. 16 Temmuz'da Eceabat ve Gelibolu ilçelerinde yürütülen sörvey ve eğitim faaliyetlerine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden Prof. Dr. Levent Efil de katılmıştır.

7 İLÇEDE İLAÇLAMA YAPILDI

Üreticilere SMS bilgilendirmesinin yanı sıra il müdürlüğü web sitesi ve sosyal medya hesaplarından düzenli olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca ziraat odaları, muhtarlar, ilimizde faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayiler, arı üreticileri ve ilgili STK'lar bilgilendirilmiştir. Yapılan arazi tespit çalışmalarında ise Eceabat, Gelibolu, Biga, Lapseki, Yenice, Çan ve merkez ilçedeki bazı köylerde çayır tırtılı erginine rastlandı. Larva tespit edilen köylerde yer aletleri ile kimyasal mücadele çalışmalarına başlanmıştır. Şu anda Ezine, Ayvacık, Bayramiç, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerimizde zararlıya rastlanmamıştır."

"EDİRNE VE KIRKLARELİ’NDE ÇAYIR TIRTILI SORUNUNU HEMEN HEMEN BİTTİ DİYEBİLİRİZ"

Trakya’da ayçiçeği tarlalarındaki tırtıl istilası üzerine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Tekirdağ ve Edirne’den sonra Kırklareli’ne gelerek ayçiçeği tarlalarında incelemelerde bulundu.

Pakdil, incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, “Edirne ve Kırklareli’nde çayır tırtılı sorununu hemen hemen bitti diyebiliriz. Takibe devam ediyoruz. Yeni bir nokta olur mu diye arkadaşlarımız sörvey çalışmalarına devam ediyorlar. Orada da gerekli tedbirler alınıyor. Şunu ifade etmek isterim ki çok iyi organize olmayı başardık. Gerek kamu tarafı olarak gerek sivil örgütler, çiftçi örgütleri, ziraat odaları, çiftçilerimiz, il müdürlüklerimiz, valiliklerimiz bu konuda çok iyi bir tepki gösterdiler. Bir araya geldiler, sırt sırta, omuz omuza verdiler ve güzel bir netice aldılar” dedi.

Pakdil, çayır tırtılında zararın az olduğunu vurgulayarak, “Zararımız çok az. İnşallah bu sene beklediğimiz verim artışı ve alandaki ayçiçeği ekilişindeki artışla beraber rekoltemizin geçen senenin daha üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz, bekliyoruz. Üründe geriye gitme, rekolte kaybı, ürün kaybı gibi bir durum söz konusu olmayacak. Burada emeği geçen çiftçilerimiz olmak üzere çevreyi de gözeterek yaptıkları mücadelede başta arıcılarımız olmak üzere çevreye en az zarar vererek veya hiç zarar vermemek gayretinde oldular. Bunun için kendilerini kutluyorum” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE’NİN AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNİN YÜZDE 40’I TRAKYA’DAN TEDARİK EDİLİYOR"

Türkiye’nin ayçiçeği üretiminin yüzde 40’ının Trakya Bölgesi’nden karşılandığını söyleyen Pakdil, “Kırklareli’nde ikinci ürünle birlikte 1 milyon 150 bine kadar çıktığı oluyor. İkinci ürün ekilişleri ile beraber. Normalde 900 bin dekar ayçiçek ekilişi var ama ikinci ile beraber artıyor. Tabii bu ekilişte rekolte alınan yağışla da çok yakından ilgili. Yani sulama yapılan alanlarla ilgili tabii ki veriminiz daha yüksek, 450 kilogramlara kadar çıkabilen parsellerimiz oluyor. Ama 250’den daha yukarılara kadar değişebilir rakamdır. Bu sene yağışlarımız iyi. İnşallah bu günlerde yeterli bir yağış daha alırsak rekoltemiz daha da yukarı çıkar. Trakya’nın geneli ile ilgili ekilişte de, rekoltede de Türkiye’nin üretiminin yüzde 40’ını bu bölge tedarik ediyor” dedi.

Bakan Yardımcısı Pakdil, ülke genelinde rekolte eksikliği olmayacağını belirterek, “Zarar verdiği alanlar var, çok az olmakla birlikte ama var. Tamamen yok dersek gerçeği ifade etmemiş oluruz. Ama rekolte açısından baktığınızda ülkenin toplam üretimi olarak anlıyorum bu soruyu, o noktada bir eksikliğe sebep olmayacak” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy köyünde de çiftçilerle bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi. (AA-İHA)

