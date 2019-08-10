HABER

Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 10:16 | Son Güncelleme

Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı

EDİRNE (AA) -Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli kısmının karşılandığı Edirne'de "doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçeğinin hasadına başlandı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık 190 bin dönüm arazide ayçiçeği ekildiğini söyledi.

Ürünün hasadına başlandığını belirten Arabacı, "170 ile 250 kilogram arasında verim alınıyor. Tabii şu anda Edirne genelinde ekiliş alanının yüzde 5'i hasat edilmiştir. Hasat yapıldıkça rekolte de ortaya çıkacaktır ama bazı bölgelerde verim iyi." dedi.

Bazı çiftçilerin hastalık nedeniyle ayçiçeği tarlalarını bozup yeniden ektiğini dile getiren Arabacı, bu çiçeklerin hasadının daha geç yapılacağını ifade etti.

Çiftçi Kamil Gega da verimin bölge bölge değiştiğini belirterek, "Bugün emeklerimizin karşılığını inşallah alacağız. Verim bazı bölgelerde iyi bazılarında ise düşük." dedi.

PARTNER Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi
Bolu'da bayram tatili trafiğiBolu'da bayram tatili trafiği
TEM Otoyolu’ndaki yoğunluk bayrama 1 gün kala arttıTEM Otoyolu’ndaki yoğunluk bayrama 1 gün kala arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayçiçeği Edirne hasat

En Çok Okunan Haberler

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

Mesut Özil kadro dışı!

Mesut Özil kadro dışı!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Sevdikleriniz için Cuma mesajları

Sevdikleriniz için Cuma mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türbe ziyareti yolunda kaza: 11 yaralı

Diyarbakır'da can pazarı! 2'si ağır 11 yaralı

Bayram namazı Düzce 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Düzce için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Diyarbakır 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Diyarbakır için bayram namazı saati kaç?

Bayram tatili yolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! "Ben öleyim, anneme bir şey olmasın"

Bayram namazı Denizli 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Denizli için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Çorum 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Çorum için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.