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Ayçiçeğinden sonra mısır için de tehdit başladı! 150 bitkiyle beslenebiliyor

29.07.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya’da ayçiçeği tarlalarını istila eden çayır tırtılının mısır için de tehdit oluşturduğu belirtildi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Sağlam, "Çayır tırtılı 40 familyadan 150 bitkiyle beslenebiliyor. Sadece ayçiçeğine özelleşmiş bir zararlı değil bu. Özellikle altını da çizmek isterim. Ayçiçeğinde bu derece zarar yaptıktan sonrasında yine kültür bitkisi olarak mısır da risk altında'' ifadelerini kullandı.

Ayçiçeğinden sonra mısır için de tehdit başladı! 150 bitkiyle beslenebiliyor

NKÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Sağlam, Trakya'da ayçiçeği tarlalarını istila eden ve ürüne ciddi zarar veren çayır tırtılının mısırı da tehdit ettiğini söyledi. Çayır tırtılının sadece ayçiçeği zararlısı olmadığını belirten Doç. Dr. Sağlam, "Çayır tırtılı 40 familyadan 150 bitkiyle beslenebiliyor. Sadece ayçiçeğine özelleşmiş bir zararlı değil bu. Özellikle altını da çizmek isterim. Ayçiçeğinde bu derece zarar yaptıktan sonrasında yine kültür bitkisi olarak mısır da risk altında. Çayır tırtılı Trakya bölgesinde, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'de bu derece salgın yapmasından sonra ayçiçeğinde bu bölgesel baskılama, bu kadar yoğun ilaç kullanımına bağlı olarak popülasyon baskılandı. Ancak mısır, özellikle ikinci ürün olarak buğday hasadından sonra ekilen silajlık mısırlar, yani ayçiçeğinin olgunlaşıp, yapraklarındaki o tazeliğin gitmesi daha böyle kurumaya ve hani biçime yaklaşmasına bağlı olarak silajlık olarak ekilen, yetiştirilen mısır artık bölgede hem bakımı yapılan hem taze bitki konumuna düşüyor. Dolayısıyla böcekleri cezbeden bir alternatif besin olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

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'BİZ DE ARAŞTIRIYORUZ'

Ayçiçeğinden sonra mısırın da risk altında olması nedeniyle araştırma yaptıklarını ifade eden Doç. Dr. Sağlam, şunları söyledi: "Mısırda bölge olarak şu anda biz de araştırıyoruz. Şu an mısırda da aslında bir böcek türü, daha önce ülkemizde tespit edilmiş batı mısır kök kurdu dediğimiz hem köklerde beslenen hem yapraklarda, çayır tırtılına benzer şekilde yaprakları yiyip klorofilini, yeşil dokusunu tamamen ortadan kaldıran böcekler de var. Bunlar da yine iklim değişikliğine bağlı olarak normalde bölgede görülmeyen ya da farklı bölgelerden kayan zararlar şeklinde karşımıza çıkmakta. Yani bu açıdan kontrollerin özellikle üretim esnasında, üreticinin sahada ve tarlasında olması sürekli çevresindeki işaretçileri iyi okuması gerekiyor.

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Yani çiftçinin bilinçlenmesi çok önemli. Eğer biz tarımda büyümek istiyorsak, çiftçinin bu bilincini arttırmamız gerekiyor. Yani artık, 'ektim tarlaya sadece hasada gidiyorum' gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü ürün gerçekten değerli, pandemi sürecinde de bunu gördük. Bu ürünlerin korunması noktasında ürünün üreticisi olarak karşımıza çıkan çiftçilerimiz sahada daha çok olmalı. Benzer şekilde tarım il müdürlükleri bu süreçleri iyi takip ediyor. Çeşitli uyarılar gerçekleştiriyor. Ama tarım il müdürlüklerinde, ilçe müdürlüklerinde çalışan ziraat mühendislerinin üzerindeki evrak yükünün de biraz azaltılıp sahada daha fazla bu kontrol izleme ve bilgilendirme yapması gerekiyor" dedi.

'KONTROL VE İZLEME GEREKİYOR'

Mısır üreticisinin kontrol ve izleme yapmasını gerektiğinin önemini ifade eden Doç. Dr. Sağlam, "Mısır üreticilerinin, kontrollerle bir zararlı var mı, bitki başında ne kadar böcek var, bunları takip etmeli. Tabi mısırın yetiştirilmesi anlamında damla sulamayla yetiştirilenler de var. Bunlar tabi bazı ilaçların kullanılması açısından biraz daha avantajlı ve kolay olabiliyor, damlama suyla beraber verildiği için. Diğer damlama sulama dışında, ki mısırın sulanması gerekiyor, sulama sistemine sahip olan ilaçlama durumunda tarlaya girmek zorunda olanların daha fazla kontrol etmesi gerekiyor. Etrafındaki bitkilerde bir yenik var mı? Böcek var mı? Bu böceği daha önce gördün mü? Bütün üreticilerin aslında yetiştirmiş olduğu ürünlerde hangi ayda, hangi zararlıyı ne kadar görüyor? Bunları şişelere koyabilir, kutulara koyabilir, kurutabilir. Yani bu zararlardan birer örnekle hani çıkış tarihleri yani kendi ürününü izlemesi gerekiyor, izleme çok önemli" diye konuştu.

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'SIK SIK KONTROLLERİMİZİ YAPIYORUZ'

Üretici Ahmet Çalık, bu yıl 600 dönüm mısır ektiğini ve sürekli kontrollerini yaptıklarını söyleyerek, "Bundan 20 gün önce bir Trakya bölgesinde ayçiçeğinde tırtıl zararı gerçekleşti ve bu büyük ölçekte zarar açtı çiftçilere. Tabi ki kuruma dönemine geçti, bir 20 gün süreçten sonra hasadı yapılacak. Şu anda sadece Trakya bölgesinde genel anlamda mısır kalıyor ve bu canlının bundan sonra tek geçeceği yer mısır. Yeşil bitki olarak mısır görecek. Şu anda da biz devamlı ilaçlamalarımızı, gözlemlerimizi yapıyoruz, mısıra sirayet edip bitkilerine zarar vermemesi için. Şu anda yapabildiğimiz tek önlem bu" dedi.

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(DHA)


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