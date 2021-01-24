Ayçiçek yağı, tereyağı, peynir ve yumurta fiyatları düşecek mi? Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat!

Gıda fiyatlarındaki zamlarla ilgili son dakika haberi geldi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la İstanbul’da yaptığı görüşmede talep ve önerilerini gündeme getirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genel kapsamlı şikayetin iletildiğini belirtilirken Erdoğan'ın da "Bu konuyu mutlaka çözüme ulaştıracağız" dediği öğrenildi.

CANLI YAYINDA AKTARDI

CNN Türk Ankara muhabiri Gülşen Coşkun da konuya ilişkin detayları canlı yayında aktardı;

"Öncelikli talep kredi taksitlerinin bir yıl ertelenmesi, uzun süre kapalı kalan dükkanlar nedeniyle gelir elde edemiyoruz, krediler de ertelensin talebi var.

Doğrudan nakit desteği sürsün talebi var. Bunun dışında doğalgaz, elektrik, su ve SGK borçları 1 yıl ertelensin talebi var. Kafe ve restoranlar HES kodu ile açılsın önerisi geldi. Ticari araçlara indirimli akaryakıt sağlanması istendi. Prim borçlarının da görüşülmesi istenen talepler arasında. TESK Başkanı Palandöken bizzat kendisi iletti bu talepleri. Taleplerin kabinede ele alınacağı ifade edildi. İlgi bakanlıkların incelemelerde bulunacağı öğrenildi. Önümüzdeki hafta bir kabine toplantısı gerçekleşmesi beklentisi var.