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Ayçiçek yağına zam gelecek mi? Vatandaşlar koştu, raflar boşaldı! Ekipler harekete geçti

05.03.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ayçiçek yağına zam geleceği söylentileri ortaya çıktı. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde zam söylentileri nedeniyle yağ raflarında vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü. Öte yandan bazı rafların da boşaltıldığı gözlendi. Gelişmeler nedeniyle harekete geçen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yağ stokçuluğuna karşı denetim gerçekleştirdi.

Ayçiçek yağına zam gelecek mi? Vatandaşlar koştu, raflar boşaldı! Ekipler harekete geçti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde belediye zabıta ekipleri, yağ stokçuluğuna karşı denetim yaptı. Süleymanpaşa Zabıt Müdürü Turgut Ünsal koordinesinde sahaya inen ekipler, marketlerde yağ stokçuluğuna karşı market raflarında ve depolarda denetim gerçekleştirdi. Kameraya takılan bazı denetimlerde, stokçuluk konusunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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AYÇİÇEK YAĞINA ZAM SÖYLENTİLERİ YOĞUNLUK OLUŞTURDU

Rusya ve Ukrayna savaşı sebebiyle yağa zam olacağı söylentileri sebebiyle Süleymanpaşa ilçesinde yağ raflarında vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlenirken, bazı rafların ise boşaltıldığı gözlendi. Süleymanpaşa Zabıta ekipleri yağ stokçuluğu karşı savaşa açarak, stokçuluk yapan marketler hakkında işlem yapılacağını belirtti. (İHA)

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