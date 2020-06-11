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Ayçiçekleri açtı, fotoğraf tutkunları tarlalara koştu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2020 10:19 | Son Güncelleme

Adana’da ayçiçeklerinin açıp yüzlerini güneşe dönmesinin ardından fotoğraf tutkunları, tarlaları doğal stüdyo olarak kullanıyor. Adana, sonsuz ayçiçek tarlalarıyla Türkiye’nin yağlık ayçiçeği ihtiyacının yüzde 10’unu karşılıyor. Vatandaşlar cep telefonlarını ve arkadaşlarını alıp fotoğraf çekilmek için tarlalara geliyor.

Sarıçam ilçesinde sarının farklı tonları ve şeklinin güzelliğiyle ilgiyi üzerine toplayan ayçiçekleri, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Fotoğraf tutkunları ise doğal ışık ve perspektif derinliğinin en güzelinin yaşandığı ‘sarı gelin’ tarlalarında fotoğraf çekiyor. Ayçiçeklerin tonlarını fon olarak kullanan vatandaşlar şapka ve gözlük gibi aksesuarlarda kullanarak fotoğraflarını zenginleştiriyor.

Açık hava stüdyosu olarak kullanılan tarlaları özellikle gençler tercih ediyor.

'HERKES GELMELİ'

Arkadaşlarıyla birlikte izin gününde tarlaya gelen Saadet Şeker, “Ayçiçeklerinin açtığını öğrendik. Bugün de izinliydik arkadaşlarımızla gelelim fotoğraf çekilip biraz vakit geçirelim dedik. Şansımıza hava da çok güzel. Güzel bir yer. Herkese tavsiye ediyorum kesinlikle Ağustos ayı bitmeden gelmeliler” diye konuştu.

Fotoğraf çekilmek için gelen Kübra Pınar ise, “Geçen yıl da bu zamanlar gelmiştik. Ayçiçekleri çok güzel. Bence herkes gelip fotoğraf çekilmeli burada. Manzara mükemmel. Hafta sonları daha kalabalık oluyor hafta içi gelinirse eğer fotoğraf çekimi daha iyi olur” ifadelerini kullandı.

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