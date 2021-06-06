Ayda 10 bin dolar alan milletvekili tartışması: Sedat Peker Metin Külünk'e seçim dönemlerinde para verdiğini söyledi

Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan ve yurt dışında bulunan Sedat Peker, bu sabah yayımladığı videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar veriyor" iddiasına "Benim 10 bin dolar yolladığım bir milletvekili yok ama daha çok yolladıklarım var" yanıtını verdi.

Peker bu sabah yayımladığı videoda "Bana 10 bini doları nasıl yakıştırdınız. Ben aç, açıkta kalırım yine herkesten fazla veririm. Hani diyorlar ya bunu açıkla diye. Ben kimseye 10 bin dolar vermedim ama daha büyük paralar yolladım. Çanta çanta" diye konuştu.

Peker, eski AKP milletvekili Metin Külünk'ün videoları yayımlamasından sonra kendisini arayıp, sakinleştirmeye çalıştığını, iddialarının ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zor durumda bıraktığını söylediğini savundu ve şöyle devam etti;

''Metin ağabeyle, Ömer Külünk diye bir yakını var mesela, nasıl ilişkimiz onu anlatayım. Tefeciler benim yeğenimin yerini almış, o zamanın parası bugünün 1,5 milyon lirası, tefecilerle bir konuşsan şey yapsa. Ya dedim Metin ağabey, ben ismimi unutturmaya çalışıyorum, o onu arayacak, o onu arayacak sanki ben tahsilat yapıyormuşum gibi. Dedim ağabey kaç para ben vereyim. O konuda ismi geçen bir iki işadamı arkadaş var, biz ödeyelim dedik. İş para ödemeye gelince bir tek ben ödedim, tapuyu aldık verdik. Biz para verdik mi böyle veririz."