Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da tuzaklarına düşürdükleri kimsesiz ve maddi durumu kötü olan kadınlara lüks otellerde fuhuş yaptırıp, ayda 150 bin lira kazanan fuhuş çetesi çökertildi. Gözaltına alınan 10 kişiden, aralarında iki bacağı protez olan çete lideri Hakan U.'nun da bulunduğu, 3 kişi tutuklandı.

​İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yaptıran çeteyi takibe aldı. 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak izlenen çetenin liderliğini, iki bacağı protez olan Hakan U.'nun (42) yaptığı saptandı. Çevre illerdeki kimsesiz, eşinden boşanan ve maddi durumu kötü olan kadınlara 'çok para kazanacaksınız' diyerek kandıran çetenin, lüks otel ve günlük kiralanan evlerde geceliği bin liraya fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerden Buket S.’nin (30) kendisiyle fuhuş yapmak isteyen kişilere, "Ben tek çalışmıyorum. 5 kişilik takımım var. Fuhşu onlarla yaparım" dediği öğrenildi.

Tüm bu detayları ortaya çıkaran polis, ayda 150 bin lira kazandığı saptanan şüphelilerin bulunduğu adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda Buket S. ve Hakan U., İbrahim Ö. (33), Ali A. (54), Yunus G. (33), İsmet A. (53), Osman T. (32), Turgut E. (53), Gülizar B. (45), Birgül K. (39) yakalandı. Sosyal medya hesabına 'Anonim şirkette tedarikçi' yazan Hakan U., emniyetteki sorgusunda kazandığı tüm parayı at yarışına yatırdığını söyledi. 'Fuhşa teşvik, aracılılık, yer temin’ etme suçlarından mahkeme sevk edilen Buket S., Hakan U. ve İbrahim Ö. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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